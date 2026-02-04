フェイラー初のランドセルが誕生！1935年創業のランドセルのトップメーカー「大峽製鞄株式会社」とのコラボレーションランドセルを2026年5月に発売

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、2026年5月に、1935年創業のランドセルのトップメーカー「大峽製鞄株式会社」とのコラボレーションランドセル(ネイビー)＆チャームポーチをフェイラー限定にて発売、そして、ランドセルとリンクしたランドセルカバーを発売することを発表いたします。

2026年5月1日(金)より、伊勢丹新宿店本館6階フェイラーショップにて発売、2026年5月15日(金)より、フェイラー銀座本店、阪急うめだ本店10階フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップ(https://feiler.jp)にて発売いたします。

なお、フェイラー限定商品の他に、三越伊勢丹オリジナル商品として、ラベンダー・ピンク・キャメルカラーのランドセルを2026年5月1日(金)より、三越伊勢丹各店にて販売いたします。また、ランドセルカバーは、フェイラーでの販売の他に、三越伊勢丹オンラインストアでも販売いたします。

＜大峽製鞄＞×＜フェイラー＞コラボレーションランドセル＆チャームポーチ

「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めたフェイラーのブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」に、大峽製鞄株式会社の「良いものを大事に使えば長く持つ」という理念が融合し、6年間愛着を持ってお使いいただける特別なアイテムが誕生いたしました。

商品紹介

＜大峽製鞄＞×＜フェイラー＞ランドセル(ネイビー)＆チャームポーチ

ランドセルは、牛革のかぶせと人工皮革の側面を組み合わせたハイブリット構造となっており、約1,150gの軽量でありながら、高級感と耐久性を兼ね備えています。

今回のコラボレーションでは、赤ちゃんから大人まで幅広い世代に愛されているフェイラーの人気デザイン『HEIDI（ハイジ）』をかぶせの内側にプリントし、ランドセルのアクセントとして、『ハイジ』のデザインに登場する人気のモチーフ「アヒル」のチャームポーチをつくりました。

フェイラー限定＜大峽製鞄＞×＜フェイラー＞ランドセル＆チャームポーチ

\110,000(税込)

ランドセル：外寸約36×24.5×20cm カラー：ネイビー 重量：約1,150g

チャームポーチ：サイズ約7.5×9×1.5cm

※サイズは縦×横×マチです。

※上記以外のカラーの販売はございません。

※チャームポーチ単品での販売はございません。

※ランドセルとランドセルカバーは別売りです。

『ハイジ』ランドセルカバー

ランドセルにかぶせる透明なカバーです。ランドセルのかぶせの内側のプリントとリンクしたフェイラーの人気デザイン『ハイジ』をプリントしました。

『ハイジ』ランドセルカバー

\4,400(税込)

サイズ：約47×28cm カラー：ネイビー

※サイズは縦×横×マチです。

※上記以外のカラーの販売はございません。

※ランドセルとランドセルカバーは別売りです。

販売日時・販売方法

【フェイラーでの販売について】

[取扱商品]

フェイラー限定＜大峽製鞄＞×＜フェイラー＞ランドセル＆チャームポーチ カラー：ネイビー

『ハイジ』ランドセルカバー

[取扱店舗]

フェイラー銀座本店

伊勢丹新宿店本館6階フェイラーショップ

阪急うめだ本店10階フェイラーショップ

フェイラー公式オンラインショップ(https://feiler.jp)

[発売日]

2026年5月1日(金) 伊勢丹新宿店 本館6階フェイラーショップ

2026年5月15日(金) フェイラー銀座本店・阪急うめだ本店10階フェイラーショップ・フェイラー公式オンラインショップ

※フェイラー公式オンラインショップは、2026年5月15日(金)正午発売。

※上記店舗以外のフェイラーショップでの販売はございません。

【三越伊勢丹オリジナルの販売について】

[取扱商品]

＜フェイラー＞×＜大峽製鞄＞ランドセル＆チャームポーチ カラー：ラベンダー・ピンク・キャメル

※ランドセルカバーは、フェイラー以外では三越伊勢丹オンラインストアのみで販売いたします。

[取扱店舗]

三越伊勢丹オンラインストア

伊勢丹：新宿／新潟／京都

三越：日本橋／仙台／高松

岩田屋：本店

[発売日]

店頭商品展示：2026年3月25日(水)から順次

店頭商品販売：2026年5月1日(金)から

※店頭商品展示、店頭販売開始時間は店舗により異なります。各店へお問い合わせください。

三越伊勢丹オンライン商品公開：2026年3月18日(水)午前10時から

三越伊勢丹オンライン商品販売：2026年5月1日(金)午前10時から

▼三越伊勢丹での販売について、詳しくはこちら

https://www.mistore.jp/shopping/feature/baby_kids_f2/feiler_randoseru_bk.html

フェイラー紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内95店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット13店舗]（2026年2月1日現在）