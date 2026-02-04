【並木街珈琲】2026年 春『彩りフード＆スイーツ』が登場♪2月17日（火）15時より販売♪

株式会社ジョイフル

ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を運営する株式会社ジョイフル (本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ) は、カフェ業態である「並木街珈琲（ナミキノマチコーヒー）」（大分市：大分中島店・大分光吉店、福岡市博多区：博多の森店）にて、2026年春の新メニューを２月17日(火)15時より販売いたします。

フードは、あさりの旨味ともちもち食感が楽しめる生パスタが登場。春らしい彩りと旨みを感じる一品です。また、ピリッとした辛みがアクセントの西京味噌仕立ての牛ロースステーキはランチならパン、ディナーならライスを合わせるのが当店イチオシのスタイルです。

スイーツでは、苺とベリーをふんだんに使用し、桜シロップで仕上げた春色満開のパンケーキが登場します。並木街珈琲の看板商品といえばパンケーキです。この季節ならではの味わいをぜひご賞味ください。

そしてドリンクは、苺と桜をテーマにHOT＆ICE合わせて3品をご用意しました。華やかで優しい甘さの春色あふれるドリンクが、ティータイムを彩ります。

2026年春、ぜひ並木街珈琲で、安らぎのひとときをお楽しみください。

【並木街珈琲 春限定メニュー ～ フード】

*お食事（デザートを含む）をご注文の方は、ドリンク100円引き（税込110円引き）でご注文いただけます。

◆「春野菜とあさりのトマトソース生パスタ」：1,690円（税込1,859円）

もちもち食感の生パスタに、あさりの旨みとコク、筍やアスパラなど春野菜を加え、トマトソースで仕上げた春限定商品。

＜サラダのドレッシングは下記よりお選びいただけます＞

●ドレッシング（カンキツまたは野菜すりおろし）●スープ（ミネストローネまたはカボチャのポタージュ）

※ライスはパンに変更できます。※お肉に関しては圧着肉を使用したものです。

◆「牛ロースのピリ辛西京味噌焼き」：1,690円（税込1,859円）

西京味噌を乗せ、香ばしくビリ辛風味に焼き上げた牛ロースステーキです。筍やアスパラ等の春野菜と共にお楽しみください。

＜サラダのドレッシングおよびスープは下記よりお選びいただけます＞

【並木街珈琲 春限定メニュー ～ スイーツ＆ドリンク】

◆「フレッシュいちごとベリーの桜香るパンケーキ」

・単品：1,690円（税込1,859円）・ドリンクセット：1,790円（税込1,969円）

並木街珈琲の人気商品。今回は春限定で、苺とベリー、苺のホイップ、桜のシロップとアクセントに桜のクランチを散りばめ、春仕様に仕上げました。

★ドリンクセットのドリンクは以下メニューよりお選びいただけます★

「ブレンド珈琲」・「アメリカン珈琲」・「アイス珈琲」・「カフェラテ（HOT/ICE）」・「ダージリン（HOT/ICE）」

◆「フレッシュいちごのクリームソーダ」：890円（税込979円）

苺の果実感も楽しめる、冷たいバニラを添えた季節限定のクリームソーダ。見た目も華やかです。

◆「フローラル桜ラテ（HOT）」：690円（税込759円）

春の香りが楽しめるホットラテ。優しい甘さと、桜の風味が口いっぱいに広がります。

◆「フローラル桜ラテ（ICE）」：690円（税込759円）

桜のシロップが入った、春らしい風味のラテ。ほんのり甘く冷たい1 杯。

【テイクアウトメニュー】

※テイクアウト商品の価格には容器代が含まれています。

フレッシュいちごのクリームソーダ

930円（税込1,004円）

フローラル桜ラテ（HOT）

730円（税込788円）

フローラル桜ラテ（ICE）

730円（税込788円）

【並木街珈琲 各店舗のご案内】

「並木街珈琲」は、家族や友人と、楽しく食事をしながら語り合ったり、一人でのんびり過ごしたり、

気の合う仲間や地域の人と集まったり。カフェタイムはもちろん、モーニングやランチ、夜になれば軽く一杯…と、さまざまなシーンに応じてご利用いただけるお店です。

「並木街珈琲 大分中島店」

大分県大分市碩田町2-1-36

「並木街珈琲 大分光吉店」

大分県大分市宮崎字天神目897-1

2026年3月17日（火）OPEN！※予定

「並木街珈琲 大分別府店」

大分県別府市浜町10-1（グッドイン別府1F）

「並木街珈琲 博多の森店」

福岡県福岡市博多区東平尾1丁目182-1

◆「並木街珈琲」の最新メニューはこちらから

https://namikinomachi.joyfull.co.jp/

※写真は全てイメージです。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売時間が異なります。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等