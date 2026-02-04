株式会社不二製作所とのシルバーパートナー契約締結のご案内

写真拡大 (全5枚)

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社不二製作所と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


シルバーパートナー契約内容

■内容
・場外バリケードバナー広告の掲出


■契約期間
2026年2月1日より


株式会社不二製作所　代表取締役　猪野 公裕 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

私たち株式会社不二製作所は創業１９５９年、茨城県城里町に生産拠点を置き、金属を切ったり、曲げたり、接合して部品加工を行っている会社です。


城里町に生産拠点を設けて以来５０有余年、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーに今回参画させていただくことになりました。


地域密着のクラブの活動理念に深く共感し、水戸ホーリーホックと共に地域に根差した企業を目指したいと考えています。 サポーターの皆様と共に、水戸ホーリーホックのJ1での更なる活躍と飛躍を応援すると共に、地域の活性化のお手伝いを少しでもして参りたいと思います。


法人概要



■法人名
株式会社不二製作所


■所在地
茨城県東茨城郡城里町下青山1089-1


■代表者
代表取締役　猪野 公裕


■事業内容
・工作機械カバー製作
・半導体加工機SUS板金
・印刷機械用板金
・建設機械用板金
・各種製缶
・各種板金全般


■URL
https://fujiseisaku.jp/