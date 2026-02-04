株式会社不二製作所とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社不二製作所と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

・場外バリケードバナー広告の掲出

■契約期間

2026年2月1日より

株式会社不二製作所 代表取締役 猪野 公裕 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

私たち株式会社不二製作所は創業１９５９年、茨城県城里町に生産拠点を置き、金属を切ったり、曲げたり、接合して部品加工を行っている会社です。

城里町に生産拠点を設けて以来５０有余年、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーに今回参画させていただくことになりました。

地域密着のクラブの活動理念に深く共感し、水戸ホーリーホックと共に地域に根差した企業を目指したいと考えています。 サポーターの皆様と共に、水戸ホーリーホックのJ1での更なる活躍と飛躍を応援すると共に、地域の活性化のお手伝いを少しでもして参りたいと思います。

法人概要

■法人名

株式会社不二製作所

■所在地

茨城県東茨城郡城里町下青山1089-1

■代表者

代表取締役 猪野 公裕

■事業内容

・工作機械カバー製作

・半導体加工機SUS板金

・印刷機械用板金

・建設機械用板金

・各種製缶

・各種板金全般

■URL

https://fujiseisaku.jp/