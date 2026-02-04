株式会社不二製作所とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社不二製作所と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
・場外バリケードバナー広告の掲出
■契約期間
2026年2月1日より
株式会社不二製作所 代表取締役 猪野 公裕 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
私たち株式会社不二製作所は創業１９５９年、茨城県城里町に生産拠点を置き、金属を切ったり、曲げたり、接合して部品加工を行っている会社です。
城里町に生産拠点を設けて以来５０有余年、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーに今回参画させていただくことになりました。
地域密着のクラブの活動理念に深く共感し、水戸ホーリーホックと共に地域に根差した企業を目指したいと考えています。 サポーターの皆様と共に、水戸ホーリーホックのJ1での更なる活躍と飛躍を応援すると共に、地域の活性化のお手伝いを少しでもして参りたいと思います。
法人概要
■法人名
株式会社不二製作所
■所在地
茨城県東茨城郡城里町下青山1089-1
■代表者
代表取締役 猪野 公裕
■事業内容
・工作機械カバー製作
・半導体加工機SUS板金
・印刷機械用板金
・建設機械用板金
・各種製缶
・各種板金全般
■URL
https://fujiseisaku.jp/