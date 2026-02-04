「CAPCOM CUP 12」への最後の出場権は誰の手に！　「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会」地域決勝大会は2月8日（日）開催！

「ワールドウォリアー 日本大会」地域決勝大会は2月8日（日）15:00より放送開始！

株式会社カプコン

先日行われた第5回大会によって、「G8S/GP | Sahara.」選手が合計ポイント1位となりましたが、「G8S/GP | Sahara.」選手は既に、「CAPCOM CUP 12」への出場権を獲得していたため、2位の「ZETA | Higuchi」選手が「CAPCOM CUP 12」への出場権を獲得しました。

また、通常大会が終了し、地域決勝大会に出場する8名が決定いたしました。

この8名が2月8日（日）に開催される地域決勝大会に進出し「CAPCOM CUP 12」出場権最後の1枠をかけて試合を繰り広げます。

■出場選手一覧

・IBSG | Torimeshi

・taketake-piano

・CR | Dogura

・SCARZ | kincho

・SBI | Hibiki

・IBUSHIGIN | Yanai

・NTPOJA | Seiya

・DFM/PWS | GO1

■YouTube

https://youtube.com/live/kCxKVd207oI

■Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

実況：アール

解説：ハメコ。

ゲスト：ももち

「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会」は大会協賛施設esports Style UENOより配信をお届け！ パブリックビューイングを同時実施！

「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会」は本大会にご協賛いただいたesports Style UENOを収録会場として開催いたします。地域決勝大会では選手が同会場で試合を実施するオフライン開催となり、並行して開催されるパブリックビューイングでは、公開収録ならではの生実況を現地で楽しむ事が出来ます。

会場

esports Style UENO（https://esports.au.com/）

イベント内容

・パブリックビューイング

ワールドウォリアー地域決勝大会進出者8名のトーナメントの模様をesports Style UENOから生配信。ゲストと一緒に大会を見届けることが出来ます。

・オリジナルグッズ/特典

イベント参加者には来場者特典「オリジナルラバーバンド」をお渡しいたします。

また、イベント会場で『ストリートファイター6』に登場するキャラクターの、イベント限定オリジナルグッズも購入可能です。

オリジナルグッズ一覧

１. オリジナルアクリルスタンド（計5種）

２. オリジナルコースター（※1階BLUE LEAF CAFEでの販売）

３. オリジナルau PAY ギフトカード

４. オリジナルスマホケース

※オリジナルau PAY ギフトカードとオリジナルスマホケースはau Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style みなとみらいでも販売中です。

詳細については順次、施設公式Xアカウント(@au_esports_UENO)(https://x.com/au_esports_UENO)にて発信しております。

開催日程

2026年2月8日（日）

チケット申込

「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会 オフィシャルパブリックビューイング」チケットサイト(https://livepocket.jp/e/dxu36)はこちらをご確認ください。

チケット種別

・パブリックビューイング 6,800円（税込）

・パブリックビューイング (各種サポータータオル付) 9,480円（税込）

※サポータータオルの種類についてはチケットサイト(https://livepocket.jp/e/dxu36)をご確認ください。

チケット枚数

100枚/回

※記載のイベントの内容・チケット種別等は変更される場合がございます。詳細ならびに購入方法・販売期間などは、チケットサイトにてご連絡いたします。