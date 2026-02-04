今年も川崎競馬場で開催　親子で楽しむ防災フェス かわさき遊ぼう祭

株式会社よみうりランド

株式会社よみうりランドは、施設運営を行う川崎競馬場(川崎市川崎区)で3月8日(日)に、防災の知識を遊びながら学べるイベント「親子で楽しむ防災フェス かわさき遊ぼう祭」を、神奈川県川崎競馬組合との共催で開催します。「新聞スリッパづくり」や「がれき転がし」等のワークショップでは実践に役立つ防災の知識を楽しみながら身に付けることができます。また、自衛隊や消防署、警察署による制服着装体験や車両展示などもあり、親子で参加できる企画が盛りだくさんです。さらに今年は規模を拡大し、ポニーとのふれあい体験やキャラクターショーなども実施します。

川崎競馬場は川崎市の広域避難場所に指定されています。これからも地域に開かれた競馬場として、地域住民の皆さまとともに防災に取り組んでいきます。

概要

貸出画像「かわさき遊ぼう祭」

［日 時］3月8日(日) 10：00～16：00 ※雨天中止

［会 場］川崎競馬場 内馬場芝生広場 ［ 入 場 料 ］無料

［主 催］株式会社よみうりランド ［共 催］神奈川県川崎競馬組合

［協 賛］東急不動産株式会社 ［協 力］株式会社東光高岳

実施内容

■防災企画・展示

楽しみながら防災を学ぶワークショップを実施するほか、自衛隊、消防署、警察署、株式会社東光高岳それぞれがブースを設置します。

【自 衛 隊】高機動車などの車両や天幕、非常食の展示、塗り絵体験、制服着装体験など

【川崎消防署】水消火器体験、煙体験、はしご車乗車体験(※)など ※会場での抽選制です

※一部年齢制限があります

【川崎警察署】レスキュー車などの展示、災害活動服着装体験、ペーパークラフト体験など

【(株)東光高岳】EV用急速充電器等の模型、クイズパネルの展示など

※ブースにより、企画・展示の終了時間が早まる場合があります

貸出画像「自衛隊展示車両(昨年の様子)」貸出画像「水消火器体験(昨年の様子)」■ポニーとのふれあい体験

かわいいポニーとのふれあいや記念撮影ができます。

［場 所］内馬場芝生広場

［時 間］１. 11:00～12:00 ２. 13:00～14:00

３. 15:00～16:00

※整理券制。各回予定数に達し次第整理券の配布を終了いたします

※整理券の配布は各回開始の30分前より内馬場芝生広場で行います

■キャラクターショー「仮面ライダーゼッツ」

貸出画像「ポニー(イメージ)」

主人公の仮面ライダーゼッツや、仮面ライダーノクスが登場します。

［場 所］サンサン広場ステージ

［時 間］１.11:00 ２.14:00

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

■キャラクターグリーティング

よみうりランド公式キャラクター「グッド＆ラッキー」や川崎競馬場の公式キャラクターの「カツマルくん」たちが登場します。ぜひ記念撮影をお楽しみください。

［時 間］不定期

［場 所］内馬場芝生広場

貸出画像「グッド＆ラッキー」貸出画像「川崎競馬マスコットキャラクターカツマルくん」