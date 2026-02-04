プレックス社員の井上莉緒、2026世界アルティメットクラブチーム選手権に出場決定。密着ドキュメンタリーを公開

株式会社プレックス

株式会社プレックスに在籍する社員の井上莉緒が設立した、アルティメットチーム「TOKYO MAVERICKS（東京マーベリックス）」は、文部科学大臣杯第50回全日本アルティメット選手権大会で優勝し、2026年8月にアイルランドで開催されるWFDF2026世界アルティメットクラブチーム選手権大会に日本代表として出場することが決定しました。



井上は、平日は当社のリクルーティングアドバイザーとして、休日は現役アルティメット選手として、仕事とスポーツの両立を続け、チームの設立以来、世界の舞台を目指して取り組んできました。



この度、全日本アルティメット選手権大会優勝と世界アルティメットクラブチーム選手権大会出場決定を記念し、井上の密着ドキュメンタリーを公開いたします。



【2026年世界No.1へ】世界の頂点を目指すアスリート社員の仕事と日本一の瞬間に密着

公開URL：https://youtu.be/1TCB3zBW3uU(https://youtu.be/1TCB3zBW3uU)

（※）アルティメットはフライングディスクを使用するチームスポーツ。最大の特徴は、審判を置かずに選手同士が判定を行う「セルフジャッジ」と、フェアプレー精神を重んじる「スピリット・オブ・ザ・ゲーム」という競技文化で、勝敗だけでなく、競技者精神も重視されます。



（※）WFDF2026世界アルティメットクラブチーム選手権大会 (2026WUCC)は、4年に1度開催されるクラブチーム世界一を決める最高峰の大会です。

井上莉緒の選手プロフィール

井上 莉緒／アルティメット選手

2018年TOKYO MAVERICKS設立



WFDF2018世界U-24アルティメット選手権大会(23歳以下)ウィメン部門日本代表



WFDF2024世界マスターズアルティメット選手権大会ウィメン部門日本代表

井上莉緒のコメント

TOKYO MAVERICKSの設立以来、最大の目標として掲げてきた世界アルティメットクラブチーム選手権大会という大舞台で、日本代表チームとしてプレーできることを大変光栄に思います。



日頃から応援してくださる会社の皆様、支援者の皆様、家族、そしてチームメイトに感謝し、日本代表の誇りを持って全力を尽くします。



TOKYO MAVERICKSでは、公式HPやInstagramで日々のチームの活動を発信しています。本年8月の世界選手権に向けてチームの様子を公開していきますので、ぜひ、応援よろしくお願いします。



https://www.tokyomavericks.com/

https://www.instagram.com/maverickstokyo/

プレックス代表取締役 黒崎俊のコメント

プレックスには、プロ・アマチュア問わずアスリート経験者が多数在籍し、ビジネスの場で活躍しております。



ただ、現役アスリートとして仕事とスポーツを高いレベルで両立し、世界一を目指して挑戦を続けているケースは珍しく、この度の日本選手権優勝、そして世界選手権出場決定というニュースは、私たちにとって大変喜ばしいものです。



当社社員の井上莉緒およびTOKYO MAVERICKSの皆さんの、世界一への挑戦を応援しております。

株式会社プレックスについて



「日本を動かす仕組みをつくる」というミッションを掲げ、テクノロジーと人の力を駆使して、エッセンシャルワーカー産業に関わる全ての人に「価値のある仕組み」を提供することがミッションです。



創業事業はドライバー向けの人材紹介から始まり、プレックスジョブのサービス提供を開始。その後も、物流領域に限らず、建設や製造など、様々な領域へと事業拡張を進めており、人材採用支援・紹介事業の他にも、SaaS事業やM&A仲介事業など、新たなビジネスモデルの展開に取り組んでいます。



プレックスコーポレートサイト：https://plex.co.jp/

プレックス採用サイト：https://plex.co.jp/recruit/

■会社概要

会社名 ：株式会社プレックス

代表取締役：黒崎 俊

設立日 ：2018年4月9日

資本金 ：5,000,000円

所在地 ：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

事業内容 ：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業（厚生労働大臣許可番号：有料職業紹介事業 13ユ-309652）・建設業におけるDX推進事業・M&A仲介事業



