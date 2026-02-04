レバテック、大分県と「転職なき移住」促進に向けた、パートナーシップ宣言を締結

レバレジーズ株式会社

「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げるレバテック株式会社( https://levtech.jp/(https://levtech.jp/))は、大分県が推進する「転職なき移住」の促進および地域産業の活性化に向け、大分県とパートナーシップ宣言を締結したことをお知らせいたします。本連携を通じ、地域資源の活用や人材の流動化を促進し、IT人材における新たな移住・働き方の創出を目指します。

■パートナーシップ宣言の背景

本取り組みは、大分県とパートナーシップ宣言企業が連携し、転職なき移住の受入体制の強化および環境整備、ならびに本制度に関心を持つ企業の誘致を促進する取り組みです。大分県では、フリーランスや副業の普及により多様化する働き方を背景に、転職を伴わずに地域へ移り住む「転職なき移住」を推進し、新しい地域との関わり方や関係人口の創出を進めています。

こうした動きを加速させるため、大分県は企業・団体との連携を拡大しており、このたびレバテックも新たなパートナー企業として参画することとなりました。レバテックは、IT人材を中心とした専門人材領域での豊富な支援実績を活かし、地域における新しい働き方のモデル創出やIT人材の流動化支援を通じて、大分県の地方創生に貢献してまいります。

詳細を見る :https://www.pref.oita.jp/soshiki/10112/tenshokunakiijyu-partner.html

■大分県知事 佐藤 樹一郎様のコメント

パートナーシップ宣言を行っていただいたことに感謝申し上げます。大分県は、移住先としての魅力に溢れており、是非本県への転職なき移住を実現していただきたいと考えております。

今回を機に企業の皆様と県内市町村や本県が末永いお付き合いとなることを祈念いたします。

■レバテックフリーランス アカウントセールス推進室室長 田中

この度のパートナーシップは、レバテックの掲げる「日本を、IT先進国に。」というビジョンと、大分県が目指すIT産業および地元経済の活性化への思いが合致したことで実現したものです。レバテックは、人材マッチングのみならず、移住後のコミュニティ形成支援やキャリア支援を通じて、IT人材が持続的に活躍できる環境の構築を支援してまいります。

本取り組みを皮切りに、より多くの地域と協働し、地方創生とIT人材のキャリア形成が両立する社会の実現を目指してまいります。

レバテック株式会社

レバテック株式会社では、「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げ、「IT人材と企業を増やし、伸ばし、繋げる」ためのプラットフォームの構築を目指しています。現在は業界最大手のITフリーランス専門エージェント「レバテックフリーランス」ほか、IT人材と企業を支援するための様々なサービスを提供。累計登録者は68万人を超えます。

Leverages Group（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/)）

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。