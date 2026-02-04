FutureRays株式会社『AI Canvas』業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」出展のお知らせ

FutureRays株式会社

FutureRays株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中井崇幸、以下、FutureRays）が提供する「AI Canvas(http://bemac-fr.com/ai-canvas/)」は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展します。

詳細を見る :https://it.expo.it-trend.jp/key/uxvluioc

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。【実績】累計登録者数:21万人突破

当社は本展示会において『AI Canvas(http://bemac-fr.com/ai-canvas/)』を展示し、ご来場者さまが抱える業務課題や労働力不足の解決に向けて、最適なAIサービスや技術を提案いたします。あわせて、AIの活用から定着化までを一貫して支援する伴走型AIコンサルティングサービスをご紹介します。

イベント概要

名称 ：ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ：新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ：2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ：無料

登録 URL ：https://it.expo.it-trend.jp/key/uxvluioc

主催 ：株式会社Innovation ＆ Co

＜視聴方法＞ 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

※推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンも開催中

キャンペーン規約はこちら(https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served?utm_source=cmk-uxvluioc)

【会社概要】

FutureRays株式会社

本社所在地：大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル21F

東京都千代田区九段北1-14-21 九段アイレックスビル6階

代表者 ：代表取締役社長 中井 崇幸

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：ITコンサルティングサービス／教育・研修サービス

URL ：https://bemac-fr.com/