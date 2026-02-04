「頭がよくならない絵本」を書き続けるM-1準決勝進出芸人・たなかひかるさんの最新絵本『ねこいる！いる！』発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、人気絵本作家・たなかひかるさんの最新作『ねこいる！いる！』を2月4日（水）に刊行いたしました。迷作『ねこいる！』の第2弾となる作品で、シリーズ累計20万部を越える人気シリーズです。

M-1準決勝進出のお笑い芸人でありながら、『ぱんつさん』（第25回日本絵本賞受賞）、『ねこいる』（MOE絵本屋さん大賞2022）、『すしん』（MOE絵本屋さん大賞2023）、『そそそそ』（MOE絵本屋さん大賞2024）など、手がけた絵本が次々と絵本賞を受賞する異例の絵本作家・たなかひかるさん。独特でシュールな笑いが大人から子供まで魅了し、今最も注目を集める作家のひとりです。

本作も「わけがわからない」けどとにかく笑える一冊。長年ねこがいるかいないかそれだけを追求し続けた、たなかひかるさんが描く『ねこいる！いる！』。今回はどんなところからねこがとびだすかわかりませんが、子どもたちは笑い大人は癒されることまちがいありません。

最後のページをめくるあなたはこの笑撃にたえられる？ 一家に一冊必携の絵本です。

ねこがいるかいないか、ただそれだけの絵本なのに、『絵本っておもしろい！』『めくるって楽しい！』と本能に訴えかける、異質な魅力を放っています。

フリップ芸のようでありながら、自由な絵本表現のなかで「おもしろさ」の余白をあえて残すことで、親子のコミュニケーションのきっかけとなることを目指し、絵本本来の面白さを問う一冊です。

「ねこいる」特設ページはこちら ＞＞＞(https://www.poplar.co.jp/pr/nekoiru/)

シリーズ紹介や書店員さんからの熱意のこもったコメントもご紹介中。

【作者】

たなかひかる（田中光）

1982年、京都府生まれ。高校卒業後、京都精華大学芸術学部版画学科に進学。翌年大学を中退し、吉本興業の養成所へ。お笑いコンビ『ゼミナールキッチン』として約10年間活動する。コンビ解散後、芸人の仕事と並行して、Twitter（現：X）に自作のギャグ漫画やイラストネタの投稿を開始。

ギャグ漫画「サラリーマン山崎シゲル」の投稿アカウントはX、Instagram合わせて約60万人のフォロワーを誇る。漫画連載、広告、テレビ番組とのタイアップなど活動は多岐に渡る。

＜受賞歴＞

・デビュー作『ぱんつさん』（第25回日本絵本賞受賞）

・『ねこいる！』（第6回未来屋絵本大賞3位、MOE絵本屋さん大賞2022総合第5位、第3回TSUTAYAえほん大賞7位）

・『すしん』（第14回リブロ絵本大賞受賞、MOE絵本屋さん大賞2023総合第8位）

・『そそそそ』（以上ポプラ社／MOE絵本屋さん大賞2024総合第10位）

・『おばけのかわをむいたら』（文響社／第13回リブロ絵本大賞入賞、MOE絵本屋さん大賞新人賞第3位/静岡書店大賞第2位）

など。

【書誌情報】

『ねこいる！いる！』

著者：たなかひかる

定価：1,650円（税込）

発売：2026年2月4日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900605.html

Amazon＞＞ https://www.amazon.co.jp/dp/4591188558/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/4591188558/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)