レディクルが総合ビジネスマッチングプラットフォーム売上シェア6年連続No.1。

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表 取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、デロイト トーマツ ミック経済研究所が2025年11月28日（金）に発刊した市場調査レポート「ビジネスマッチング市場の現状と展望 2025年度版」の「総合プラットフォーム」カテゴリにおいて、売上金額 シェア、成約件数シェア、上場企業利用率を含む主要な指標でNo.1を獲得しましたことをお知らせいたします。

主要指標でNo.1を獲得。売上シェアから成約率まで、市場を牽引する圧倒的実績

【市場の急成長】

現在、ビジネスマッチングプラットフォーム市場のニーズは高まっています。最新の調査によると、2025年度の全体の市場規模は2,172億円に到達する見込みであり、2030年度には3,000億円を超える市場に成長することが予測されています。当社が展開しているビジネスマッチング領域は、7年で3.9倍という全カテゴリーの中で最も高い成長指数を見込んでいます。

【主要指標でNo.1を獲得】

この急成長を遂げる市場において、今回の調査により、当社は総合ビジネスマッチングプラットフォーム市場において、「総合プラットフォーム売上金額No.1」をはじめとした、主要指標で第1位となりました。

量だけではなく、マッチングの質を示す商談率や成約率、商談後成約率においてもNo.1を獲得。さらに上場企業利用率もNo.1と、エンタープライズ領域においても高い信頼をいただいていることが実証されました。

No.1を獲得した主な指標

調査において、以下の指標でNo.1を獲得しました。

・総合プラットフォーム売上金額 （6年連続獲得）

・総合プラットフォーム売上金額シェア （6年連続獲得）

・総合プラットフォーム上場企業利用数 （3年連続獲得）

・総合プラットフォーム商談件数 （6年連続獲得）

・総合プラットフォーム商談後成約率 （3年連続獲得）

・総合プラットフォーム成約件数 （6年連続獲得）

・総合プラットフォーム累計成約件数 （6年連続獲得）

・登録案件数1000件以上の総合プラットフォームの商談率（5年連続獲得）

・登録案件数1000件以上の総合プラットフォームの成約率（5年連続獲得）

【出典】

・ デロイト トーマツ ミック経済研究所「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp(https://mic-r.co.jp/)）」（発刊日2025年11月28日）

AI・DX需要への即応と、全方位での徹底した施策改善

主要指標No.1という実績を支えたのは、市場ニーズの変化を捉えた高度な課題解決力と、それを組織的に支える強固な実行力の両輪です。

- AI相談・解決力の強化昨今の「AI導入」や「DX推進」といった高度な経営課題に対する相談件数の急増は、社会構造の変化と合致した必然的な流れであり、今後も市場は持続的に拡大していくと見込まれています。当社では、「AIをどう活用すべきか」という上流工程の相談から、具体的なシステム実装まで対応可能なパートナーを拡充。独自のAI活用レポートの発刊など、情報発信を通じたコンサルティング力の強化を図っています。今後も期待に応えるべく、当社はさらなる支援体制の強化に邁進していく所存です。- 徹底したPDCAと体制強化マーケティングおよび広報における新規施策の投入に加え、既存施策の徹底的なPDCA改善を継続。営業の人員増強により、ユーザー体験の向上と売上拡大を同時に実現しています。- 全方位的な協業戦略特定の領域に限定せず、あらゆる業種・規模（発注側・受注側双方）を網羅する全方位展開を推進。他社との積極的な協業も通じ、ビジネスマッチング市場全体の活性化に取り組んでいます。

今後の展望

ビジネスマッチング市場を牽引する当社は、企業の成長を支える「B2Bインフラ」へ。AIをはじめとする最新テクノロジーを武器に、次なるステージへと進化してまいります。

【 市場の透明化を担う、次世代リーダーとしての挑戦】

当社はビジネスマッチング市場のリーダーとして、B2B市場に潜む「情報のブラックボックス化」という課題に挑みます。

一般消費者市場（BtoC）とは異なり、企業間取引（BtoB）の商材情報はブラックボックス化され、「情報格差」が生じています。私たちの使命は、この不透明なB2B市場をオープンにし、あらゆる企業が等しく情報を獲得できる、最適な選択をできる環境を整えることです。「B2Bインフラ」への進化を目指しています。

そのために、AI等の先端技術への知見を深めるとともに、事業利益を人材へダイレクトに投資することで、専門性の高い体制を構築しております。 この体制強化により、現場での「一次情報」の収集と顧客接点の最大化を実現。お客様と深く向き合う時間を確保することで、個々のニーズを的確に捉えた情報提供を可能にしています。 現場に即した支援を通じて企業のDX推進と生産性向上を牽引し、情報格差のない社会を実現してまいります。

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。受注先のパートナー企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：http://linkedin.com/company/readycrew

