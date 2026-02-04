記事販売プラットフォーム「Tips（ティップス）」ライター・アフィリエイター双方の収益化を促進する「モニター機能」を2月4日（水）より提供開始

株式会社オリノス

システム開発やWEBサイト運営を行う株式会社オリノス（所在地：福岡県福岡市中央区大名、代表取締役：村橋法夫）は、開発・運営する有料記事販売プラットフォーム「Tips（ティップス）」において、質の高い記事の拡散力と収益性の向上を目的とした新機能「モニター機能」を、2026年2月4日（水）より提供開始いたします。

「Tips」は、記事を販売したい人と、学びや気付きを得たい読者をつなぐオンラインプラットフォー

ムとして、2021年1月にサービスを開始しました。現在の主な利用者層は20～30代、登録者数は約19万人にのぼっています。有料記事の販売とアフィリエイト機能を組み合わせ、誰もが自身の知見や体験を発信することで収益化できる場を提供してきました。

今回搭載する「モニター機能」では、記事の書き手（ライター）が、記事の紹介・拡散によって報酬を得る販売促進者（アフィリエイター）に対し、有料記事を無料で閲覧させることが可能になります。これによりライターは記事の内容を評価してもらう機会を得ることができ、アフィリエイターは実際に読んだ上で、価値を感じた記事のみを「おすすめ」することができます。

本機能により、ライター自身の拡散力に関わらず、記事の内容そのものが評価されて広がり、収益化が実現できるプラットフォームを目指します。

モニター機能の概要

モニター機能は、有料記事を販売する「ライター」と、記事内容を確認した上で紹介・アフィリエイ

トを行う「アフィリエイター」をつなぐ仕組みです。ライターは、有料記事を無料でモニター提供することで、アフィリエイターに対し紹介・拡散を促すことができます。

【サービス開始日時】 2026年2月4日（水）

【機能の概要説明サイト】https://tips.jp/u/tipsinfo/a/monitor_summary

◾ライター（記事販売者）側の利用方法

1. 自動モニター招待

有料記事に設定を行うことで、Tipsがアフィリエイターに対して自動でモニター招待を送信します。

Tips上でのアフィリエイト実績や、記事ジャンルにおける過去の成果をもとに、記事販売数の拡大が期待できるアフィリエイターを自動で選出します。

2. 個別モニター招待

Tipsに登録されているアフィリエイター一覧から、ライターが任意の相手を選び、個別にモニター招待を送ることができます。

記事のジャンル別にアフィリエイターを検索し、アフィリエイト実績やSNS情報を確認した上での招待が可能です。承諾された場合、アフィリエイターのSNS等を通じた紹介による販売促進が期待できます。

◾アフィリエイター（販売促進者）側の活用方法

Tipsでは、実際に内容を閲覧した有料記事のみをアフィリエイトで紹介できる仕組みを採用しています。

「モニター機能」を活用することで、モニターを募集中の記事を検索し、無料で内容を確認した上で紹介・アフィリエイトを行うことが可能になります。

アフィリエイターは、「モニター希望」を申請することで有料記事を閲覧でき、評価した記事のみを選んで紹介できます。また、アフィリエイト実績の積み上げにより、Tipsやライターからのモニター招待を受ける機会も広がります。これにより、内容を精査した良質なコンテンツのみを紹介しながら、信頼性と収益性の両立を図ることができます。

良質な記事が正しく評価・拡散される仕組みをシステムの力で提供したい

「モニター機能」利用画面イメージ

これまで「Tips」では、記事を購入・閲覧したユーザーが、その内容を他者に紹介し、購入につながった場合に報酬を得られる「アフィリエイト機能」を提供してきました。本機能は、実際に記事を購入した方のみが紹介できる仕組みとすることで、内容不明の記事が報酬目的で拡散されることを防ぐとともに、価格に見合わないコンテンツの流通を抑制し、信頼性のある記事のみが拡散される環境を整えてきました。

一方で、この仕組みによってライターは、影響力を持つアフィリエイターに記事を購入してもらう必要があり、良質な記事であっても認知・拡散の機会を得にくいという課題がありました。

さらに、記事販売市場においては、AI生成による低品質な記事の流通や、モラルに欠けるコンテンツが販売されるなど、記事の質に関する課題も顕在化しています。

当社は、システム開発事業を行ってきた強みを生かし、今回のモニター機能の搭載を通じて、記事の内容が正しく評価され、良質な記事がより多くの人に届く仕組みを構築してまいります。

また、記事販売が継続的な収益につながりやすい環境を整えることで、ライターやアフィリエイターとして誰もが参入・活躍できるプラットフォームの実現を目指します。

さらに、こうしたシステムを通じて、記事販売市場全体の健全化にも貢献していきたいと考えております。

オンラインコンテンツ販売プラットフォーム「Tips」 概要

【サイトURL】https://tips.jp/

【システム使用料】無料

【記事販売手数料】 記事価格の14% ※決済手数料を含む

【アフィリエイト報酬額】 記事ごとにライター側で設定可能（記事価格の5～50％）

■利用のステップ

1. ユーザー登録（無料）

2. プロフィール登録

3. 記事を書いて公開する

※モニターになるには、別途「アフィリエイター登録」が必要です。

主な機能（一部）

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162525/table/2_1_c7dbe94f87cd164763e44bfbc95b4d19.jpg?v=202602040321 ]

名 称 ： 株式会社オリノス

住 所 ： 福岡市中央区大名2-9-35 トウセン天神ビル2F

設 立 ： 2009年7月2日

資本金 ： 2,000万円

代表者 ： 代表取締役 村橋 法夫

事業内容： Webサイト開発／運営、システム開発／保守、コワーキングスペース運営

公式サイト： https://tips.jp/

公式Facebook： https://www.facebook.com/Tips-103011528295089

公式X ： https://x.com/Tips_infojp