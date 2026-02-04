グリッジ株式会社は、2026年「音楽業界のグローバル外部戦略室・実行ユニット」として新体制へ。グローバル人材を迎え入れ経営体制を強化し、音楽・IPを世界へ接続する支援を加速

グリッジ株式会社

グリッジ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：籔井健一）は、2026年1月より、日本の音楽・アーティスト・IPのグローバル展開をさらに加速させるため、新たにグローバル人材を迎え入れ、体制を刷新いたしました。

日本の音楽・IPは、グローバル市場においてはまだ限定的な認知領域からの展開段階にありながらも、近年では海外のステークホルダーからの関心の高まりや、ファン層の着実な拡大が見られています。

グリッジ株式会社では、日本の音楽やアーティストが持つ固有のアイデンティティを核に、世界10ヶ国以上の現地メンバーと連携し、各国の文化的文脈（カルチャー）に即したサポート体制を一層強化してまいります。



当社は、単に海外展開における施策を支援する立場にとどまらず、メジャーレーベルやマネジメントチーム、アーティストと一体となり、海外戦略を共に設計する「グローバル外部戦略室」としての役割、そして現地での実装・運用までを担う「実行ユニット」としての機能を拡張します。

アジアツアーや世界規模のワールドツアー、海外興行への伴走で培った知見を基盤に、D2F・CRM・越境EC・ファンダムマーケティング、そしてAIOやLLMのような生成AI時代に対応した情報最適化を活用した実戦的なファンベース構築も提供していきます。

■ 2026年、グリッジが注力する「アイデンティティの世界的共鳴」

音楽のデジタル消費が加速し、ファン同士のオンライン・オフラインにおける推し活や、AIによるレコメンデーションが一般化する現在、従来型の「海外配信」や「SNS運用」「広告施策」の延長線上だけでは、世界的な熱狂を生み続け、持続可能なビジネスモデルを構築することは難しくなっています。

グリッジは、マーケティングの出発点を手法ではなく、アーティストが持つ唯一無二の「アイデンティティ（固有の哲学や世界観）」と、海外ファンの生の声やリアルな反応に置いています。

そのアイデンティティが、進出先のカルチャーやファンの文脈の中でどのように受け取られ、共鳴していくのかを分析し、レーベルやマネジメントチーム、時にはアーティスト本人と一体となって行う「文脈の橋渡し（コンテクスチュアル・ブリッジ）」こそが、当社の中核的な価値です。

■ 世界の現場で蓄積してきた挑戦と実績

グリッジには、戦略立案に加え、運用・実行を担う体制として、国やプラットフォーム、コミュニティを横断する形で実績とノウハウが蓄積されています。

2025年までに、日本の音楽のグローバル展開における最前線の現場で、以下のような取り組みを重ねてきました。

・ワールドツアーの戦略的伴走

日本を代表するアーティストの単独ワールドツアーにおいて、アーティストのアイデンティティを尊重した公式SNS運用、デジタルマーケティング、ファンダムマーケティング、オンライン・オフラインを連動させた施策設計を通じ、各国でのファンベース構築と熱量の最大化を支援。

グローバルCRM構築とダイレクトマーケティング

日本において体系化の余地が大きいグローバルCRMの構築を推進し、ファンとの継続的なリレーションを基盤としたダイレクトマーケティングを実行。

・アジア主要都市でのツアー支援

トップクラスのアーティストから次世代を担うインディーズアーティストまで、アジア主要都市でのツアーにおいて、現地メンバーやKOLと連携したブランディング展開と、点ではなく線としての継続的な拡張を見据えた運用基盤を整備。

・レーベル・マネジメント・アーティストとのパートナーシップ

国内大手レーベル、マネジメント、アーティストと、短期的な施策支援にとどまらない中長期視点のパートナーシップを構築。

アーティスト単位に加え、部署単位での協業を通じ、日本の音楽の世界展開における持続的な体制づくりを行っています。

■ レーベル・マネジメントを拡張する「グローバル外部戦略室・実行ユニット」

グリッジは、クライアントの既存チームの役割を尊重しながら、グローバル領域における専門機能を補完・拡張するパートナーとして伴走します。

・アーティスト、マネジメン、レーベル、グリッジによる四位一体の戦略設計

思想を損なうことなく、世界市場への展開を共に描く体制

・多国籍チームによる現地戦略と実行

世界10ヶ国以上のメンバーが、現地に根ざした視点で戦略を具体化・実行

・次世代テクノロジーの活用

越境ECやCRMを用いたファンとの直接的な関係構築（D2F）に加え、生成AI時代に対応した情報最適化（AIO）までを一気通貫で支援

これらの経験から得た知見を、2026年の新体制のもと、より多くのアーティストやパートナーへ還元していきます。

【代表取締役 籔井健一のコメント】

日本の音楽には、世界と深く共鳴するポテンシャルを持った素晴らしいアイデンティティがあります。

私たちは、アーティスト、マネジメント、レーベルの皆様が大切に育ててきたアイデンティティを、世界各地のファンの「熱狂」へとつなげる橋渡しを実行すると同時に、まだ発展途上にある音楽エコシステムのインフラ整備にも取り組んでいます。

2026年という音楽の新たな大航海の時代に同じ船に乗るパートナーとして、日本の才能と共に、世界の現場を走り続けていきます。





グリッジ株式会社 サービス概要

・Identity-Driven Branding: アーティストの核を世界基準のブランドへ昇華

・Global D2F & CRM：海外ファンと直接つながる関係性と基盤構築

・AIO（AI Optimization）：生成AI時代に対応した検索・レコメンド最適化

・Fandom Marketing：データの先にあるファンの声と感情の可視化

・Contextual Bridge: 世界10ヶ国以上の多国籍チームによる文化的文脈の再構築

【会社概要】

社名：グリッジ株式会社（Gridge Inc.）

代表者：代表取締役 籔井健一

所在地：東京都品川区上大崎

事業内容：音楽のグローバルマーケティング、D2F/CRM支援、ファンダムマーケティング

公式サイト：https://www.gridge-company.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

グリッジ株式会社

E-mail：info@gridge.com