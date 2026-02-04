【Mila Owen】′26 SPRING COLLECTION WEBカタログを公開！トラッドムードに品を薫らせた″ちょうどいいフェミニン″を体現したコレクション＜2月5日（木）公開＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「Mila Owen（ミラ オーウェン）」は、「REFINED TRAD」をテーマとする2026年春のコレクションWEBカタログを2026年2月5日(木)12:00(正午)より、オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にて公開いたします。

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。

今春は、ブランドコンセプトである「NEXT BASIC」に立ち返り、トラディショナルなベーシックアイテムとより向き合いながら、鮮度の高い旬のムードとの好バランスを表現。

フェミニンな要素にハンサムなジャケットやスウィングトップなど、甘さを柔和するマスキュリンなアイテムを掛け合わせ、コンフォートな抜け感のある”ちょうどよさ”を完備したコレクションです。

ブランド発足時からこだわってきたスタンダードなアイテムに、一格上品で洗練（＝Refined)された佇まいを加え、現代女性のスタイルに寄り添ったトラッドムードを提案しています。

※ラインアップの一部紹介のため、詳細は特設ページをご覧ください。

※すべて税込み価格

カタログ公開について

■2月5日（木）12:00（正午）公開

・オフィシャルオンラインストア ＜https://milaowen.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/milaowen/ ＞

※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

PRE ORDER MA CARD 10% POINT CAMPAIGN

■期間：2月5日（木）12:00(正午） ～ 2月7日（土）23:59

上記期間、'26 SPRING COLLECTIONカタログ掲載アイテムより、対象商品をご購入いただいたお客様に、会員ランクに関わらず一律でMAポイントを10％還元するポイントアップキャンペーンを開催いたします。

・Mila Owenについて

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」

トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の高感度女性が選ぶ洗練された私服。

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る、洗練された次世代のベーシックブランドです。

オフィシャルオンラインストア：

https://milaowen.com/

instagram：

https://www.instagram.com/milaowen_official/



X : https://twitter.com/_MilaOwen

TikTok : https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1(https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1)