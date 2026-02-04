「Poppy Playtime Chapter5リリース記念フェア」開催決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は、大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」のChapter5のリリースを記念し、購入特典フェアを開催することを発表いたします。

＜フェア開催店＞

・アニメイト

・トイザらス

・イオン



＜フェア内容＞

特典内容や対象店舗の詳細は下記特設ページよりご確認ください。

詳細はこちら▶ :https://www.infolens.com/poppyplaytime-campaign-chapter5/

・アニメイト

【ご購入特典】クリアカード（全1種）

【条件】

期間中、『Poppy Playtime』関連のグッズをご購入、またはご予約内金2,200円(税込)以上で 【クリアカード(全1種)】を1枚プレゼント！

【開催期間】

2026年2月12日(木)~3月1日(日)

※なくなり次第終了

・トイザらス

【ご購入特典】クリアカード（全1種）

【条件】

期間中、『Poppy Playtime』関連のグッズを2,000円(税込)以上ご購入で【クリアカード(全1種)】を1枚プレゼント！

【開催期間】

2026年2月18日(水)~3月8日(日)

※なくなり次第終了

※フェア対象商品をお取り扱いのない店舗もございます。

・イオン

【ご購入特典】ポストカード（全1種）

【条件】

ホビー売り場にある『Poppy Playtime』関連グッズをいずれか1点ご購入で【ポストカード(全1種)】を1枚プレゼント！

【開催期間】

2026年2月21日(土)~3月15日(日)

※なくなり次第終了

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせて頂きます。

※特典はお選び頂けません。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※カプセル筐体商品など、フェア特典付与対象外商品がございます。

【Poppy Playtimeとは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日に最新作のチャプター5がリリース予定の話題沸騰中の注目作品です！

【類似品・模倣品にご注意ください】

現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。

これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。

これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

(TM) & (C) 2026 Mob Entertainment, Inc.