株式会社HESTA大倉、スポーツ振興の一環として淺井勇志選手とスポンサー契約を締結

株式会社HESTA大倉

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：広澤克実、以下HESTA大倉）は男子プロゴルファー淺井勇志選手とスポンサーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

淺井選手は高校時代より優れた実績を残しており、2015年の関西高等学校ゴルフ選手権優勝、2017年の兵庫県高等学校総合体育大会での個人・団体優勝などジュニア期からの安定した活躍が光ります。プロ転向後も2020年の近畿オープン5位タイや同年のAbemaツアー TIチャレンジでの健闘、さらに2026年開催の「ゴルフサバイバル男 1月の戦い」での優勝など、競技力と勝負強さを示しています。

本契約により、当社は淺井選手の競技生活を全面的にサポートし、さらなる成長と成功を応援してまいります。

また、当社グループが主催する各種ゴルフコンペやイベントにも定期的に参加いただき、参加者向けレッスンなど、お客様・地域のゴルフ愛好者と選手が直接交流できる機会を創出し、スポーツ振興と顧客満足度向上を図ります。

株式会社HESTA大倉は、今後もゴルファーの成長を継続的にサポートするとともに、地域のスポーツ振興にも寄与し、ゴルフ界の発展に貢献してまいります。淺井選手のさらなる飛躍と今後の活躍にご期待ください。

淺井 勇志選手プロフィール

氏名：淺井 勇志

生年月日：1999年9月17日

出身地：兵庫県尼崎市

出身校：滝川第二高等学校

身長：170cm

種目：男子ゴルフ

＜主な大会実績＞

2015年関西高等学校ゴルフ選手権 優勝

2017年兵庫県高校総体 個人優勝 団体優勝

2020年Abemaツアー TIチャレンジ 15位タイ

2020年近畿オープン 5位タイ

2026年ゴルフサバイバル男 1月の戦い 優勝

本人コメント

社会や未来を見据えたさまざまな取り組みを行っているHESTA大倉様にご支援いただけることを、大変ありがたく思っております。

支えてくださる方々への感謝を忘れず、常に前向きな姿勢で挑戦を続けてまいります。

応援よろしくお願いします！

株式会社HESTA大倉について

1962年の創業以来、主にニュータウン開発、戸建・注文住宅販売、建築・リフォーム事業を展開し創業より63年余り、延べ12万世帯に住宅を提供してまいりました。AI＋IoT技術を利用したスマートホーム事業を推し進めるほか、2023年（令和5年）4月には社名をHESTA大倉に改め、2024年（令和6年）より「軽くて、薄くて、曲がる、貼れる」新型太陽光パネル「HESTAソーラー」の販売・施工を行っています。「HESTA」は、ギリシア神話に登場し、家庭生活の守護神として崇められた “ヘスティア” が由来です。「人々の生活を守り支える守護神のような存在になりたい」という想いを込めたブランド名「HESTA(へスタ)」にて展開するIoTホームサービスに「HESTAヘルスケア」や「HESTAソーラー」を取り入れた、健康に、便利に、安心な暮らしをご提供してまいります。

【HESTAソーラーとは】

【設置事例】クリスタルヴィラ白浜（和歌山県）

従来のガラス製パネルに比べて最大8割軽く、厚さもわずか3ミリで、曲げた状態で設置でき、壁にも貼れるソーラーパネル。住宅の屋根上に設置しても建物の耐震性を維持できるほか、湾曲したカーポート屋根などにも設置可能。穴を開けない施工で建物の資産価値を守ります。さらに徹底した品質管理と製品検査で25年保証を行っています。

国土が狭く、エネルギー問題を抱える日本では、地球温暖化防止を推進するためにも、都市部での太陽光発電の普及が喫緊の課題でした。あらゆる場所に設置できるHESTAソーラーは2024年に販売開始以降、東京都をはじめとした都市部での引き合いが拡大。高騰する電気代を抑制し、災害時の非常用電源として活用できるシステムとして注目を集めています。

詳細を見る :https://okura.co.jp/project/energy/solar/

■協力会社様大募集

年間反響3,600件以上、施工実績約600件、大反響の「HESTAソーラー」を一緒に始めませんか？

こちらからエントリーしてください。

https://hestasolar.com/partner/

2026年1月より新庄剛志監督起用のHESTAソーラー新CM放送中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YRiInUP5sAY ]

