株式会社オプテージ、次世代カンファレンス「MoneyX 2026」のゴールドスポンサーに決定

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

一般社団法人WebX実行委員会が主催、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する本カンファレンスのプラチナスポンサーに、世界最先端のWeb3インフラを、日本の金融水準で実装する「株式会社オプテージ」が決定しました。

▼株式会社オプテージについて

関西電力グループのオプテージは、Web3領域への強みを持つマネージドサービスプロバイダーとして、Fireblocksをはじめとしたウォレットの提供・運用を核に、ステーブルコイン発行などお客さまのデジタルアセット事業を包括的に支援しています。

専門外の企業にとって負担となる、複雑で高度な技術知識や厳格なセキュリティ対策を伴うウォレット運用は、当社にお任せください。お客さまは本来の事業に専念できる環境を確保いただけます。

当社には、ウォレットベンダー認定を受けたエンジニアが多数在籍しており、技術面のサポート体制は万全です。

さらに、Web3に精通したメンバーが弁護士・会計士・税理士と連携し、技術面だけでなくコンプライアンスを含む観点から、最適なウォレット構成をご提案します。

Web：https://optage.co.jp/web3/

▼代表者のコメント

河田靖弘（株式会社オプテージ代表取締役常務執行役員）のコメント

MoneyXは多様なプレイヤーが交錯し、新たな化学反応を生み出す場です。この熱量あるコミュニティにスポンサーとして参画できることを光栄に思うとともに、ここから生まれるシナジーに大きな可能性を感じています。

今、私たちが注目しているのは、『AIエージェント』と『デジタルアセット』の融合です。AIが自律的にウォレットを持ち、決済だけでなく、契約や権利移転までを行う新たな経済圏が目前に迫っています。

この高速かつ自律的な取引環境において、もっとも問われるのは『ガバナンス』と『信頼』です。私たちは、総合情報通信事業で培った堅牢なインフラ運用能力と最先端のWeb3技術を組み合わせ、AIによるデジタルアセットの取り扱いに、金融機関レベルの安全性と統制をもたらします。

テクノロジーがどれほど進化しても、その根底には揺るぎない安心が必要です。私たちは、AIと人間が共存する未来の経済活動を支える、信頼される基盤となることを目指します。

▼MoneyX 開催の背景

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。

改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、”通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。

これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。

本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、”通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。

▼MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。

開催日：2026年2月27日（金）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画・運営：JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost

公式サイト：https://moneyx-asia.com/ja/(https://x.gd/ahqzo)

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

企画・運営

JPYC株式会社

公式サイト：https://corporate.jpyc.co.jp/

代表者：代表取締役 岡部 典孝

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB内

Progmat, Inc.

公式サイト：https://progmat.co.jp/

代表者：代表取締役 Founder ＆ CEO 齊藤 達哉

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階

SBIホールディングス株式会社

公式サイト：https://www.sbigroup.co.jp/

代表者：代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社CoinPost

公式サイト：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

▼MoneyX 開催概要

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

MoneyX事務局

お問い合わせ：moneyx@webx-asia.com