【紀ノ国屋】季節限定　春の訪れを告げる「さくらスイーツバッグ」。淡い春色のバッグが登場！

株式会社紀ノ國屋


さくら色の柔らかな彩りが春の気分を盛り上げる人気アイテム「さくらスイーツバッグ」


紀ノ国屋では、毎年多くのお客さまにご好評をいただいている季節限定商品「さくらスイーツバッグ」を、2月10日（火）より数量限定で販売いたします。
※公式オンラインストアでは、2月9日（月）20:00より販売開始予定です。





さくらの型抜きクッキーがこの季節にぴったり！

さくらの花をかたどったクッキーは、春らしさ満点の一品。ほんのりさくらが香るクッキーに加え、ホロホロとした口当たりが特長のポルボローネ、チョコレート味のバウムクーヘンなど、3種の焼菓子を詰め合わせました。
気分が華やぐさくら色の巾着バッグは、ちょっとした春のギフトにもおすすめです。






さくら色と、さくら×春空色のグラデーションが印象的な、2種類のカラーをご用意しました。



紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ　ベビーピンク

紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ　春の空


《商品概要》


■商品名　：紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ


■カラー　：ベビーピンク、春の空


■販売価格：\1,652（税込）


■内容量　：さくらクッキー14枚、ポルボローネ4個、バウムクーヘン（チョコ）1個


■ポーチのサイズ：約タテ20cm×ヨコ12cm×マチ6cm
■販売店舗：紀ノ国屋各店




公式オンラインストアからの購入はこちら


紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ　ベビーピンク：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sakura/0780-4960466105557


紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ　春の空：


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sakura/0780-4960466105564



※公式オンラインストアでは、2月9日（月）20:00より販売開始いたします。




※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。




■紀ノ国屋店舗情報


https://www.e-kinokuniya.com/store/


■紀ノ国屋公式オンラインストア


https://www.super-kinokuniya.jp/


■紀ノ国屋公式SNS


Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya


Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/


X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya


■各店舗Instagram


紀ノ国屋　インターナショナル（青山店）


https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/