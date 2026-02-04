【限定発売】影と輝きが交わる一瞬「ゴールドロンズ エクリプス」人気のキャンベルタウンモルトにオレンジワイン樽フィニッシュが登場

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、入手困難なキャンベルタウンモルトを用いた人気シリーズ「ゴールドロンズ」より、新作ウイスキー「ゴールドロンズ エクリプス」 を限定発売いたします。

本商品はキャンベルタウンモルト特有のアロマと、スペイン・アンダルシア地方ヘレス・デ・ラ・フロンテーラのオレンジワイン樽でのフィニッシュを組み合わせた限定ウイスキーです。

背景とコンセプト

「ゴールドロンズ」は、スコットランド キャンベルタウンの西海岸にある暗く嵐のような入り江の名称に由来します。ゲール語で「嵐の湾」を意味するその地は、荒々しくも繊細な風景が広がり、往時の蒸留所の幻影が今も息づく特別な場所です。キャンベルタウンモルトに独自の世界観を添えた本シリーズは、姉妹ブランドである本格アイラモルト「ビッグピート」をしのぐ人気を誇っています。

本作「エクリプス」は、ブランド初となるオレンジワイン樽フィニッシュを採用。キャンベルタウンの潮風と歴史、そしてアンダルシアの温暖な陽光が生んだワイン樽の奥深い果実香が交錯し、影と輝きが一瞬交わるような味わい体験をお届けします。

テイスティングノート

香り：麦芽、ドライアプリコット、オレンジピール、ローストアーモンド

味わい：クルミ、ハチミツ、ジンジャー、ストーンフルーツ

フィニッシュ：スパイスが長く続き、爽やかな酸味のあるオレンジ、ナッツの奥行きとともに、どこか神秘的な印象を残す

ゴールドロンズ エクリプス / ダグラスレイン ブレンデッドモルト製品概要

■ ゴールドロンズ エクリプス / ダグラスレイン ブレンデッドモルト

・国名：イギリス

・地域：スコットランド

・容量：700ml

・アルコール度数：52.9%

・目安小売価格：\15,290(税込)

リマーカブルリージョナルモルトシリーズについて

「リマーカブルリージョナルモルトシリーズ」とは、スコットランドの各ウイスキー産地ごとの風味や個性（地域性）を表現することを目的に、各地域を象徴する原酒を厳選してブレンドしたダグラスレイン社の代表的なブレンデッドモルトシリーズで、ノンチルフィルターや無着色など素材の個性を大切にしたボトリングが特徴です。また、アイラの「ビッグピート」、スペイサイドの「スカリーワグ」、ハイランドの「ティモラスビースティ」、諸島地域の「ロックアイランド」、ローランドの「エピキュリアン」、キャンベルタウンの「ゴールドロンズ」など各地域を象徴する人気ボトルがラインナップされています。

ダグラスレイン社とは

1948年、スコットランド・グラスゴーにて設立されたダグラスレイン社。その前身は、アメリカを主な取引先とする海運業者でした。

当時、世界的にブレンデッドウイスキーの需要が爆発的に高まる中、同社はスコッチウイスキーの輸出業へと進出。その際に蓄えられた原酒ストックを原点として、ダグラスレイン社の歴史は始まりました。

同社が長年にわたり日本のウイスキーファンに愛され続けてきた理由は、何よりも突出した品質へのこだわりにあります。ブレンデッドウイスキーの生産者（ブレンダー）としての一面を持つ同社は、シングルモルトとしての基準に満たない樽を決して無理にリリースせず、すべてブレンデッドウイスキーへと回すという厳格な姿勢を貫いてきました。その妥協なき判断が、同社の高い信頼を支えています。

長年培ってきたブレンダーとしての経験を大いに生かし、「ビッグピート」をはじめとする革新的なエリア別ブレンデッドモルト「リマーカブルリージョナルモルト」シリーズをリリースするなど、伝統に安住することなく、意欲的な挑戦を続けています。

※一般のお客様はお近くの酒販店様へ、酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店

ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせくださいませ。