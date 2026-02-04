デジタルギフトサービス「デジコ」、事務局運営から発送作業までを一括代行する「株主優待まるごとおまかせパッケージ」を提供開始

株式会社DIGITALIO

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、マーケティングソリューション事業を展開する株式会社DIGITALIO（本社：東京都港区、代表取締役：安藤 敦士、以下「DIGITALIO」）が運営する法人向けデジタルギフトサービス「デジコ(https://digi-co.net/)」は、企業の株主優待業務の負担を軽減する「株主優待まるごとおまかせパッケージ」の提供を開始したことをお知らせいたします。本パッケージにより、案内状の制作や発送、株主さまからの問い合わせ対応まで、これまで担当者が手作業で行っていた煩雑な実務をすべてワンストップでアウトソーシングいただけるようになりました。

株主優待への「デジコ」導入後の実務負担を解消

～発送作業や事務局運営を大幅削減。IR担当者が「本来の業務」に集中できる環境へ～

近年、多くの企業で株主優待へのデジタルギフトサービスの採用が加速していますが、導入検討時に必ず直面するのが「案内状の作成工数」や「株主さまからの問い合わせ対応」といった運用実務の負担です。

「デジコ」では、こうした現場の悩みを解決するため、実務をまるごと代行するパッケージを拡充。IR担当者を煩雑な作業から解放し、投資家との対話や戦略立案といった「IR本来の重要業務」に注力できる環境を提供いたします。さらに、デジタルに不慣れな株主さまへ配慮したいというニーズに応え、QUOカードの郵送代行にも対応。「デジコ」一つで幅広い世代をカバーする安心の運用をサポートします。

「株主優待まるごとおまかせパッケージ」について

株主優待の完全デジタル化から、郵送などの従来の運用体系との併用まで、各企業の状況や課題に合わせた3つの柔軟なパッケージをご用意しています。

- 事務局おまかせパッケージ株主さまからの操作方法や受取に関するお問い合わせ対応を、「デジコ」が事務局として代行します。また、自動音声応答システム（IVR）を活用した優待申請の電話受付窓口の設置も可能です。社内に専門の窓口を設ける手間がなく、導入後の運営負担を最小化します。- 案内状作成おまかせパッケージ株主さまへ届けるギフト受け取り用の二次元コード付き案内状のデザイン、印刷、個別印字、封入、発送までを一括で代行します。リストをご用意いただくだけで、スムーズな優待配布が完了します。- QUOカード郵送おまかせパッケージデジタルギフトに馴染みがない株主さまや、従来通りの現物配布を希望される株主さまへの配慮として、QUOカードの発送も代行可能です。幅広い世代のニーズをカバーするデジタルとアナログを併用したハイブリッドな優待制度も、「デジコ」一つで一元管理いただけます。

また、「デジコ」では本パッケージに加え、実務の効率化と株主さまとのコミュニケーションを両立する各種ソリューションを提供しています。追加費用0円で利用可能な「アンケート機能付き株主優待配布サービス（※）」は、優待配布と同時に株主さまの声を直接収集し、中長期的なエンゲージメント強化に繋げることができます。

※「アンケート機能付き株主優待配布サービス」の詳細は下記をご確認ください。

https://digi-co.net/news/202503111000-01

さらに、未手続き分を返金するコスト最適化プランなども完備しており、企業の健全なIR運営と株主満足度の向上を多角的に支援します。

「デジコ」は、今後も企業の皆様のニーズに応じた様々な機能拡充やサービスの向上に努め、株主さまとのエンゲージメント強化に貢献してまいります。

デジコの株主優待関連サービスについての詳細資料やご相談は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム :https://digi-co.net/contact

「デジコ」について

「デジコ」は、初期費用・月額費用無料で、PayPayマネーライト、Amazonギフトカード、QUOカードPay、WAONポイントID、au PAY ギフトカード、PeXポイントギフトなど、多様な交換先が選べる法人向けデジタルギフトサービスです。1円分1枚から当日発行が可能で、予算や状況に合わせて、いつでも必要な時に必要な金額分のギフトを発行できます。急なキャンペーンや、参加者数が変動するイベントなど、柔軟な対応が必要なシーンでもスムーズにギフトを手配できます。企業の販促キャンペーンはもちろん、株主優待や福利厚生など、幅広いシーンでご活用いただいております。

※PayPayマネーライトは出金不可です。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本プロモーションは【株式会社DIGITALIO】による提供です。 本プロモーションについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。【株式会社DIGITALIO】までお願いいたします。

※「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは 株式会社クオカードの登録商標です。

※ 「WAON（ワオン）」は、イオン株式会社の登録商標です。

※ 「WAONポイントID」は、イオンフィナンシャルサービス株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

※「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

※PeXから外部への交換には手数料がかかる場合がございます。

DIGITALIOについて

DIGITALIO（デジタリオ）では、デジタルを軸としたサービスを創造・提供し、社会を前進させるために、メディア・デジタルギフトサービス・リテールDX事業を展開しております。ポイントサイト「ECナビ(https://ecnavi.jp/)」、ポイント交換サイト「PeX(https://pex.jp/)」、無料ウェブ百科事典「コトバンク(https://kotobank.jp/)」、マンガ百科事典「マンガペディア(https://mangapedia.com/)」、アンケート提供ソリューション「conio(https://conio.jp/)」、デジタルギフトサービス「デジコ(https://digi-co.net/)」、給与前払いサービス「Remone(https://remone.jp/)」など多数のサービスを開発・運営を通じて、自分たちの技術を活かし、社会にある課題をinputし、プロダクト開発としてoutputしていく。そしてプロダクトを育て、持続させてまいります。

【株式会社DIGITALIO】

https://digitalio.jp/

代表取締役：安藤 敦士

資本金：1億9,800万円

設立：2007年1月22日

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

事業内容：メディア事業／デジタルギフト事業／リテールDX事業