3Dモデリングソフト「SketchUp」の国内販売を手掛けるアルファコックス、マイクロニティへ参画

株式会社マイクロニティ

ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開する株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎祐一郎、以下「マイクロニティ」）は、3Dモデリングソフトウェア「SketchUp（スケッチアップ）」を販売する株式会社アルファコックス（以下、「アルファコックス」）の株式を取得し、事業承継を実施いたしました。これにより、アルファコックスが築いた国内1,000社超の顧客基盤および専門的な知見に、マイクロニティの経営リソースと技術力を掛け合わせ、更なる成長を目指してまいります。当社プラットフォームを通じた経営支援とAIの実装により、既存事業の価値を最大化し、業界のDXを共に牽引していきます。

◼︎目的と背景

アルファコックスは、2003年の設立以来、3Dモデリングソフト「SketchUp」の国内正規代理店として、建築・土木業界において1,000社を超える強固な顧客基盤を築いてきました。

今回の参画により、アルファコックスが培った専門知見とマイクロニティの「ソフトウェア事業承継エコシステム」を掛け合わせ、双方が持つ強みを最大限に活かしたさらなる成長を目指します。プラットフォームへの共通業務集約によって組織運営を最適化するとともに、AI等の先端技術をプロダクトへ順次投入します。22年にわたり積み上げられた業界への深い信頼を次世代へ繋ぎ、テクノロジードリブンのシナジーを通じて、建設・土木業界のDXを牽引する新たな価値を共に創出していきます。

◼︎各コメント

株式会社アルファコックス 創業者 廣瀬繁伸氏 田中雅子氏

我々は日本国内においては20年以上、SketchUpと共に歩んでまいりました。正直、平坦な道ばかりではなく、様々な困難があったのも事実です。しかしながらSketchUpという商品を単に商売の道具ではなく、その存在を心から愛し、そして敬うことでここまで来ることができたのではないかと考えています。今回、我々が培った20数年の軌跡を将来につなげて頂きたいという気持ちで、マイクロニティ社の傘下に入ることを決めました。マイクロニティ社の持つ幅広い技術や人材は、我々の不足を大いに補填し、より高く羽ばたけると確信しております。長きにわたり、アルファコックスという会社、またSketchUpというツンデレなツールを信頼し、愛してくれたユーザーの皆様の信頼を裏切ることなく、今後も変わらずユーザーライクなバトンはマイクロニティ社とアルファコックスが一緒にもって走ることを心より願っています。

株式会社マイクロニティ 代表取締役 山崎祐一郎

国内における3Dモデリング市場を切り拓き、長年その発展を支えてこられたアルファコックス社と、これから同じ道を歩めることを、私たちは心から心強く、そして誇りに感じています。

私たちが大切にしたいのは、同社が積み重ねてきた優れた技術や顧客との信頼を決して途切れさせることなく、テクノロジーの力によってその価値を未来へとつないでいくことです。

今回の参画を通じて、アルファコックス社が培ってきた深い専門性と、当社の開発力・組織力を融合させることで、ユーザーの皆さまにお届けするサービスの質を、これまで以上に高めていきたいと考えています。そして、創業者である廣瀬様・田中様の想いと歩みを大切に受け継ぎながら、ソフトウェア事業承継の新たなロールモデルとなるべく、同社のさらなる成長に真摯にコミットしてまいります。

◼︎アルファコックスについて

2003年の設立以来、3Dモデリングおよびビジュアライゼーションソフトウェアの販売・開発・サポートを提供しています。 「SketchUp」や「Twinmotion」の日本正規販売代理店として、導入支援からトレーニング、技術サポートまでを一貫して提供しています。3Dモデル制作やプレゼンテーション支援など、建築・土木・インテリア・都市計画などの分野で活用できるソリューションを展開しています。

コーポレートサイト：http://www.alphacox.com/

◼︎当社について

ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ）」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のDXを推進し、ソフトウェア産業の進化に貢献していきます。

ビジョン：世界を解き放つ

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：8億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com