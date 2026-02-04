「PUMA × Salehe Bembury」初のライフスタイルモデルが登場　バイオモーフィックな発想から生まれた「VELUM SB NITRO」を2026年2月7日（土）より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、フットウェアデザイナー Salehe Bembury（サレへ・ベンバリー） とのコラボレーションモデルとして、プーマとの協業において初のライフスタイルシルエットとなる「VELUM SB NITRO（ヴェラム エスビー ニトロ）」を2026年2月7日（土）より発売いたします。

VELUM SB NITROは、プーマとSalehe Bemburyによるコラボレーションの新たな幕開けを象徴する一足であり、Salehe Bemburyにとっても、プーマとのコラボレーションによる初のライフスタイル向けシューズとなります。このシューズは、2025年6月にパリ・ファッションウィーク期間中に開催されたエクスクルーシブイベントにて初披露され、大きな注目を集めました。

■バイオモーフィックデザインが生み出す、自然から着想を得た、立体的で印象的な造形

VELUM SB NITROは、Salehe Bemburyならではの想像力豊かなクリエイションと、自然界の造形から着想を得たバイオモーフィック（生体的）な発想を軸にデザインされました。軽量なエンジニアードメッシュのアッパーに、立体的なプリントケージを組み合わせることで、自然な印象と未来的な表情を併せ持つデザインを実現しました。“5Dプリント”と表現されるこの構造は、視覚的な存在感だけでなく、触覚的な奥行きも感じさせる仕上がりとなっています。

■ NITROFOAM(TM)がもたらす、軽量性と反発性を兼ね備えた履き心地

ミッドソールには、プーマのクッショニングテクノロジーであるNITROFOAM(TM)（ニトロフォーム）を搭載。軽量性と反発性を兼ね備え、快適な履き心地と安定したサポート性を提供します。カラーには、新色「Rhubarb（ルバーブ）」を採用。大胆なカラーリングと質感表現により、パフォーマンスの視点を取り入れた、これまでにないライフスタイルフットウェアとしての存在感を放ちます。

「VELUM SB NITRO」は、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

〈商品詳細〉

商品名：VELUM SB NITRO

希望小売価格：28,600円（税込）

商品番号：313604

カラー：01

【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、77年にわたりスポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。プーマは、スポーツと自己表現の可能性を広げることに取り組み、アスリートやすべての人が“自分らしさ”を大切にしながら最高のパフォーマンスを発揮できるよう、挑戦を続けています。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けたパフォーマンス製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。

