厳選茶葉の清らかな旨みと香り 「葉の茶」をリニューアルして新発売
ダイドードリンコ株式会社
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「葉の茶」を2月16日（月）より発売しますので、お知らせいたします。
「葉の茶」は、吟味した上質素材を掛け合わせた茶葉本来の旨味と香りが際立つ、「茶葉へのこだわり」と「茶葉の恵み」が詰まったお茶のシリーズです。
今回のリニューアルでは、旨みと香りへのこだわりはそのままに、より“かろやかな味わい”を追求しました。
また、「葉の茶」は、当社自動販売機で展開中の、生活に寄り添った価格でお届けする「ハートプライス」商品ラインアップの対象商品です。
これからの季節に、より“かろやかな味わい”に生まれ変わった「葉の茶」で、涼やかなひとときをお楽しみください。
●商品特長
「葉の茶」
◆清らかな旨みと香りが楽しめる、こだわりの緑茶です。
◆かろやかな味わいで暑い日に最適、涼やかなひとときをお楽しみください。
◆葉の茶オリジナルキャラクター「はのちゃん」のおみくじ付きキャップです。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
