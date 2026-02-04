「百貨店×プライベートエクイティ（PE）」協業に関するお知らせ

株式会社マーキュリアホールディングス

株式会社高島屋（代表取締役社長：村田 善郎、以下「高島屋」）と株式会社マーキュリアホールディングスの子会社である株式会社マーキュリアインベストメント（代表取締役：豊島 俊弘）及び株式会社マーキュリアアドバイザリー（代表取締役：深井 聡明、２社総称して以下「マーキュリア」）は、両社協業のもと、国内中小企業が有する伝統・技術を守り、文化・歴史を未来につなぐ「百年のれんプロジェクト」を発足いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

- 「百年のれんプロジェクト」とは 日本国内には、長い年月をかけて育んできた伝統・技術を有する中小企業が数多く存在します。しかしながら、後継者不足や市場変化、グローバル競争の激化などにより、「のれん」継続に課題が生じるケースが増えています。本プロジェクトは、こうした社会課題の解決をめざし、伝統・技術・文化・歴史の保全と、未来産業の創造・成長支援を両立する新たな協業モデルとなります。具体的には、株主や経営者の代替わり等における資金ニーズやブランドの維持向上（販路拡大等の戦略支援、事業継続等）への支援というニーズがある企業を対象に、高島屋とマーキュリア両社が「百年のれん投資戦略」に向けた検討を行います。百年のれんプロジェクトの趣旨に賛同する企業に対しては、相互の情報交換の場を設定する予定です。これにより、以下の価値創造をめざしてまいります。●伝統技術・文化・歴史＝事業と金融の両面から「のれん」の価値を保全●事業承継問題の未然の解決策（ファミリーガバナンスの構築支援など、経営者の伴走者としての役割）●事業譲渡や上場にこだわらない「百貨店×PE」の新しい協業モデルの創出- 「百年のれんプロジェクト」のポイント(1) 百年のれんコンサルティング：「百貨店×PE」が提供する実践的コンサルティング日本の伝統的な技術や文化、歴史を保有する企業や、これからの100年企業をめざす企業に対して、経営戦略、ブランド再構築、資本政策、事業承継等を百貨店の販路構築力とプライベートエクイティファンドのオルタナティブ金融（非伝統的金融）のノウハウを融合した形で、コンサルティングサービスを提供していきます。■支援内容：・経営戦略、財務戦略（セール＆リースバック等による資金調達検討）、事業承継計画（のれん継続策検討）・販路拡大支援（百貨店・EC・海外）、ブランド再構築（ブランドストーリー検討）、PR施策等(2) 百年のれん投資戦略：「のれん」を未来につなぎ、新たな「のれん」を想像・創造する投資百年のれん投資戦略は、日本の伝統・技術をもつ老舗企業、地域文化をうけつぐブランド、これからの100年企業となり得る成長企業等に対し、初期段階で経営者交代を前提とせず、長期的事業支援投資等を行う伴走型投資戦略です。単なる資金提供にとどまらず、将来の世代交代に備えることを目的とした様々な施策も検討していきます。■対象企業：創業100年以上の老舗、伝統的な文化・技術（のれん）を有する企業、未来志向の新たなのれんをめざす企業■投資方針：原則マイノリティ出資と信用力に基づく投融資等の組み合わせ、経営権は現経営者が維持するが、株主間協定・業務協力協定等により、一定のガバナンス保持、百年のれん投資戦略に基づき投資した株式等は原則超長期保有■支援内容：セール＆リースバック及び財務内容に基づく投資等による資金提供に加え、次世代への事業承継を見据えた施策を実施(3) 百年のれん会：「百年老舗企業」×「これからの100年企業」をつなぐ「共創の場」百年のれん会は、「百貨店×PE」を基点とした「つながりのプラットフォーム」です。百年のれんプロジェクトの趣旨に賛同する企業にご入会いただき、以下の場を設定していきます。■活動内容：・企業同士のネットワーク形成、伝統と未来企業の共創セッション・セミナー・研究会による情報提供、今後、定期セミナーや共創ワークショップを開催予定・「百貨店×プライベートエクイティファンド」の連携による新しい販路・事業づくり- 参画企業・パートナーの役割



高島屋とマーキュリアは、今後、日本の企業や地方公共団体等との連携を深めつつ、本プロジェクトを通じて、日本の未来を支えるプラットフォーム構築に取り組むとともに、地域社会、経済活性化に資するESG経営を実現していくことで、双方の持続的成長につなげてまいります。

以上

【高島屋の概要】

<会社名> 株式会社高島屋

<本社所在地> 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号

<事業内容> 百貨店業、法人事業、通信販売事業、グループ事業

<代表者> 代表取締役社長 村田 善郎

<Website> https://www.takashimaya.co.jp/

【マーキュリインベストメントの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアインベストメント

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 投資助言業、投資運用業、第二種金融商品取引業

<代表者> 代表取締役 豊島 俊弘

<Website> https://www.mercuria.jp/

【マーキュリアアドバイザリーの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアアドバイザリー

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 事業投資・資産投資に関連するコンサルティング、不動産・インフラ関連施設・機械設備・立木等の取引、賃貸、管理及びコンサルティング

<代表者> 代表取締役 深井 聡明

<Website> https://www.mercuria.jp/groupcompany/company10.html

※本件に関する問い合わせ先

株式会社高島屋 広報・IR室 担当：桑原・増山（TEL:03-3231-8716）

株式会社マーキュリアホールディングス 事業企画部（TEL:03-3500-9870）