【UNIZONE 2026】参戦全6チーム、所属選手を発表！

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

　国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングシミュレーターを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、UNIZONE 2026に参戦する全6チームの所属選手を発表します。
　今年の王者は誰なのか…UNIZONE 2026で繰り広げられる熱いドラマをお楽しみに！
※所属選手は、2026年2月4日時点での情報です。更新がある際には、HPや各種SNSにてお知らせします




UNIZONE 2026 各チーム所属選手

- 岩手馬コレーシング（岩手県）






齊藤　祐太




岡本　貴明




Coming Soon…




- 遠州ハママツモータース（静岡県）






小出　峻




百瀬　翔




武藤　雅奈

※チーム契約選手




- 恒志堂レーシング北海道（北海道）






長　和樹




加藤　達彦




Coming Soon…




- Saishunkan Sol 熊本（熊本県）






荒川　麟




黒沢　和真




新谷　昇馬




- 東京ヴェルディレーシング（東京都）






兒島　弘訓




木村　偉織




佐々木　光





佐々木　藍咲

※チーム契約選手




- 名古屋OJA（愛知県）






武藤　壮汰




小此木 裕貴




石野　弘貴

※チーム契約選手





梅垣　清

※チーム契約選手





※チーム契約選手…現時点ではUNIZONEライセンスは未取得ながら、チーム活動にコミットすることで契約している選手


UNIZONEについて






　UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。


eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。


これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。


UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)


UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)


UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)


UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)



一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/29_1_f7675a56c9962d57135c1611837c66a6.jpg?v=202602040721 ]