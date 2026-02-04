【UNIZONE 2026】参戦全6チーム、所属選手を発表！
国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングシミュレーターを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、UNIZONE 2026に参戦する全6チームの所属選手を発表します。
今年の王者は誰なのか…UNIZONE 2026で繰り広げられる熱いドラマをお楽しみに！
※所属選手は、2026年2月4日時点での情報です。更新がある際には、HPや各種SNSにてお知らせします
UNIZONE 2026 各チーム所属選手- 岩手馬コレーシング（岩手県）
齊藤 祐太
岡本 貴明
Coming Soon…
- 遠州ハママツモータース（静岡県）
小出 峻
百瀬 翔
武藤 雅奈
※チーム契約選手
- 恒志堂レーシング北海道（北海道）
長 和樹
加藤 達彦
Coming Soon…
- Saishunkan Sol 熊本（熊本県）
荒川 麟
黒沢 和真
新谷 昇馬
- 東京ヴェルディレーシング（東京都）
兒島 弘訓
木村 偉織
佐々木 光
佐々木 藍咲
※チーム契約選手
- 名古屋OJA（愛知県）
武藤 壮汰
小此木 裕貴
石野 弘貴
※チーム契約選手
梅垣 清
※チーム契約選手
※チーム契約選手…現時点ではUNIZONEライセンスは未取得ながら、チーム活動にコミットすることで契約している選手
UNIZONEについて
UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。
eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。
これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。
