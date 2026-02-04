【UNIZONE 2026】参戦全6チーム、所属選手を発表！

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングシミュレーターを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、UNIZONE 2026に参戦する全6チームの所属選手を発表します。

今年の王者は誰なのか…UNIZONE 2026で繰り広げられる熱いドラマをお楽しみに！

※所属選手は、2026年2月4日時点での情報です。更新がある際には、HPや各種SNSにてお知らせします

UNIZONE 2026 各チーム所属選手

- 岩手馬コレーシング（岩手県）

齊藤 祐太

岡本 貴明

Coming Soon…

- 遠州ハママツモータース（静岡県）

小出 峻

百瀬 翔

武藤 雅奈

※チーム契約選手

- 恒志堂レーシング北海道（北海道）

長 和樹

加藤 達彦

Coming Soon…

- Saishunkan Sol 熊本（熊本県）

荒川 麟

黒沢 和真

新谷 昇馬

- 東京ヴェルディレーシング（東京都）

兒島 弘訓

木村 偉織

佐々木 光

佐々木 藍咲

※チーム契約選手

- 名古屋OJA（愛知県）

武藤 壮汰

小此木 裕貴

石野 弘貴

※チーム契約選手

梅垣 清

※チーム契約選手

※チーム契約選手…現時点ではUNIZONEライセンスは未取得ながら、チーム活動にコミットすることで契約している選手

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/29_1_f7675a56c9962d57135c1611837c66a6.jpg?v=202602040721 ]