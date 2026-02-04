ニューヨーカー ウィメンズ「SMART CEREMONY STYLE」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「SMART CEREMONY STYLE」を自社通販サイトで公開しました。

ハレの日だけじゃ、もったいない。

ハレの日のために選んだ一着。でも、それだけで終わらせるのはもったいない。きちんと感が求められるお仕事の日も、少し華やぎたいお出かけの日も。セレモニースタイルは、今の私たちの毎日に寄り添う“着回せる名品”へ。お仕事と週末で楽しむ、シーン別アイディアと共にご紹介します。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-smartceremonystyle?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-smartceremonystyle?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

TWEED JACKET

甘さに頼らない、ハレの日の正解セレモニー

ハレの日にふさわしい品格と、さりげない華やぎを備えたネイビーツイードジャケットが主役。ボウタイブラウスで顔まわりに明るさを添えつつ、パンツ合わせで今どきのきれいめバランスに。入学式・卒業式といった大切な節目はもちろん、その後の学校行事やきちんとしたシーンまでスマートに対応する、頼れるセレモニースタイルです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118110-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \46,200

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618116-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938902-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \35,200

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965828-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \23,100

OFFICE STYLE

表情豊かなツイードジャケットが、装いに品格を添えるお仕事コーデ。表情のある素材が装いに奥行きをもたらし、シンプルなスカート合わせでもきちんとした印象に。フリルブラウスがさりげなくニュアンスを添え、日常の通勤シーンを少しだけアップデートしてくれます。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118110-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \46,200

ブラウス 税込 \18,700 3月上旬入荷予定

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51218350-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

Weekend Style

表情豊かなツイードジャケットを、カジュアルアイテムと組み合わせた週末スタイル。デニム合わせで程よく力を抜きつつ、ツイードならではの風合いが装いの印象を引き締めます。小物使いで品を添え、気分を切り替えたい休日に映える、きれいめカジュアルです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118110-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \46,200

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51748520-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338210-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

ネックレス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51952816-2024?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936994-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

GILET SETUP

一過性を脱する、ジレセットアップという選択

ハレの日に求められる端正さを、軽やかに叶えるベージュのジレセットアップ。白ブラウスを合わせることで、入学式・卒業式にもふさわしい清潔感と信頼感を演出します。ジレはジャケット代わりにお仕事でも活躍し、パンツは単品使いも自在。セレモニーで終わらせない、実用性まで計算された大人の賢いアイテムです。

ジレ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51198121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

ブラウス 税込 \17,600 3月上旬入荷予定

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936994-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966982-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

OFFICE STYLE

ジレを軸に組み立てた、知的ムード漂うお仕事スタイル。白ブラウス×タイトスカートで端正にまとめ、スカーフのひとさじで華やぎをプラス。きちんと感と女性らしさが自然に両立する、洗練された通勤コーデです。

ジレ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51198121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618352-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51218350-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936997-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \25,300

Weekend Style

ワイドパンツを着回した、品よくまとまる週末のお出かけコーデ。ボーダートップスにフーディを重ねても、淡い配色でまとめることで軽やかで洗練された印象に。リラックス感がありながらも、きちんと見えを叶える大人のカジュアルスタイルです。

パーカー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51818612-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

NAVY SETUP

間違えたくない日に。最適解の王道オールネイビー

装いに迷いがちなセレモニーシーンで選びたいネイビーのセットアップ。場に自然になじむ端正なノーカラーデザインが、清潔感を保ちながら信頼感を損なわない印象へ導きます。学校説明会や保護者が集まる場にも安心して着用できる、まさに“間違いのない最適解”。良妻賢母の印象をさりげなく支える、品格重視のセレモニースタイルです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618115-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51218111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938901-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

OFFICE STYLE

ネイビーのノーカラージャケットでつくる、信頼感のあるお仕事スタイル。ボウタイブラウスの揺れ感が程よい華やぎを添え、きちんと感の中に女性らしさをプラス。淡色パンツとレザー小物で、洗練された通勤コーデに仕上げました。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618125-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936996-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \25,300

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966982-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

Weekend Style

きちんと感の強いネイビーのフレアスカートを、週末のお出かけ仕様に着回し。ボーダーニットの定番感が装いに品の良さを添え、落ち着いた配色で大人の余裕を演出。スニーカー合わせでもラフになりすぎない、都会的なカジュアルに仕上げました。

ニット 税込 \22,000 2月上旬入荷予定

Tシャツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51855551-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51218111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

PLAID SETUP

仕事にもちょうどいい、洗練バランスのハンサムチェック

卒業式・入学式といった節目のシーンに、きちんと感だけで終わらせたくない人へ。グレンチェックのセットアップは、端正さを保ちながらも今の気分に合った洒落感を添えてくれます。ジャケットもパンツも単品で成立するため、着回しやすく日常使いにも自然につながるのが魅力。セレモニーに限らず活躍する、今っぽさと実用性を計算した大人のセットアップです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51018221-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900

ブラウス 税込 \18,700 3月上旬入荷予定

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318221-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \23,100

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936996-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \25,300

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

OFFICE STYLE

チェックパンツで楽しむ、きちんと感と今っぽさを両立した通勤スタイル。ノーカラージャケットで端正にまとめ、柄を品よく引き立てるバランスに。小物の効かせ方で軽やかさを加え、毎日の装いをアップデートする着こなしです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

プルオーバー 税込 \16,500 3月上旬入荷予定

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318221-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \23,100

ペンダント(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51958811-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \6,600

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23935801-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \36,740

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965828-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \23,100

Weekend Style

クラシックなチェックジャケットを、休日仕様にアレンジした着こなし。ワイドパンツとスニーカーで程よく力を抜きつつ、配色を抑えることで大人らしいバランスに。きれいめとカジュアルが心地よく交差する、今の気分に寄り添うスタイルです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51018221-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900

プルオーバー 税込 \13,200 3月上旬入荷予定

パンツ 税込 \19,800 3月上旬入荷予定

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936994-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

▽掲載アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode10=nywcrmn&ps=150&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode10=nywcrmn&ps=150&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）