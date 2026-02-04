バスケットボール男子日本代表チーム 直前合宿の実施について
沖縄アリーナ株式会社（以下「沖縄アリーナ社」）は、公益財団法人日本バスケットボール協会（以下「JBA」）の協力のもと、2026年2月に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選（Window2）」に向けた男子日本代表チーム直前合宿が、沖縄サントリーアリーナにて実施されることをお知らせいたします。
本取り組みの位置づけ
本事前合宿は、日本代表チームの競技力強化を主目的としつつ、沖縄アリーナ社が、自主事業の一環として招致に向けた調整・協力を行い、実現に至った取り組みです。
沖縄アリーナ社は、FIBAバスケットボールワールドカップ2023の開催を契機に、
公益財団法人日本バスケットボール協会をはじめとする関係団体との継続的な対話を重ね、信頼関係の構築に取り組んできました。
本合宿についても、そうした関係性を基盤に、
・合宿地としての沖縄サントリーアリーナの活用提案
・選手および関係者の受け入れ環境に関する調整
・沖縄市市民との交流を見据えた実施スキームの整理
などに主体的に関与し、招致協力事業として段階的な協議を重ねることで実現したものです。
沖縄アリーナ社としては、本合宿を単なる施設提供や事前調整にとどめるものではなく、
・日本代表チームが沖縄で合宿を行う意義の共有
・次世代を担う子どもたちへの夢や憧れの創出
といった価値を、地域と共に創り上げていくことを重視しています。
また、2026年2月22日（日）には、沖縄市内の小・中学校バスケットボール部を対象とした地域還元プログラムの実施も予定しております。
本プログラムは、男子日本代表チームの合宿実施という貴重な機会を、将来を担う子どもたちへとつなげることを目的とした取り組みです。
今回の合宿誘致および市民向け地域プログラムを通じて、
沖縄市民の皆さまに沖縄サントリーアリーナをより身近に感じていただくとともに、
国内トップクラスのアスリートがこの沖縄の地を訪れることを、地域の誇りとして感じていただけるよう、当社としても丁寧な運営に努めてまいります。
そのため本取り組みは、
当社が主体的に関与した自主事業・招致協力事業として、「競技強化」と「地域貢献」の両立を目指す、ストーリー性のある地域連携施策として位置づけています。
沖縄市をはじめとする地域の皆さま、そしてこれまでFIBAバスケットボールワールドカップ2023を通じて築かれてきた沖縄とバスケットボールの歩みを、次の世代へとつなげていく機会としたいと考えています。
【直前合宿概要】
日程：2026年2月17日（火）～2月25日（水）
場所：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市）
メディアデー：2026年2月18日（水）午後予定
■ 試合概要（FIBA公式大会）
大会名称
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選
（英語表記：FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers）
▼ 試合１.
日時：2026年2月26日（木）19:05 TIPOFF
対戦：日本代表（22位） vs 中国代表（27位）
放送：BS日テレ（18:58～ 生放送）
配信：DAZN／TVer
▼ 試合２.
日時：2026年3月1日（日）14:00 TIPOFF
対戦：日本代表（22位） vs 韓国代表（56位）
放送：テレビ朝日（13:55～ 生放送）
配信：ABEMA／DAZN／TVer
※FIBAランキングは2025年12月2日現在
■ 会場・主催等
会場：沖縄サントリーアリーナ
（〒904-0034 沖縄県沖縄市山内1丁目16-1）
主催：国際バスケットボール連盟（FIBA）
主管：公益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）
後援：沖縄県／沖縄市／（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
協力：（一財）沖縄県バスケットボール協会
■ 関連サイト
FIBA大会公式サイト（アジア地区予選）
https://www.fiba.basketball/ja/events/fiba-basketball-world-cup-2027-asian-qualifiers
JBA大会特設サイト
https://fibaworldcup2027-asianqualifiers.japanbasketball.jp/
沖縄アリーナ株式会社より
沖縄サントリーアリーナは、FIBAバスケットボールワールドカップ2023の開催を契機に、
「世界とつながるアリーナ」としての役割を担ってきました。
本合宿および代表戦を通じて、バスケットボールが持つ力、スポーツが地域にもたらす価値を、沖縄から全国へ、そして未来へとつなげていけるよう、引き続き取り組んでまいります。