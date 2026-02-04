スローペースで楽しむ、癒しのミニチュア世界へ

Proxima Beta PTE.Limited

生活の中にある何気ない風景を、まったく新しいスケールと視点で体験できるライフシミュレーションゲーム『リリのワールド』では、本日、2026年2月4日よりCBT（クローズドベータテスト）第1弾の参加者募集を開始しました。

あわせて、X（旧Twitter）にてキャンペーンを実施し、豪華景品や関連グッズが抽選で当たる企画も予定しています。

『リリのワールド』は、忙しい日常から少し距離を置き、自分のペースで世界を味わいたい方に向けた、リラックス重視のゲーム体験を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C-_qsbZSNaw ]

日常が広がる、ミニチュアワールドの世界観

『リリのワールド』の舞台は、リアルな手作り感と絵本のような温かみを併せ持つミニチュアワールド。

身近な日用品や風景が、まるで別世界のようなスケールで描かれ、プレイヤーはある出来事をきっかけに小さくなり、書斎や机の上といった日常空間を舞台に、微細な視点で探索や拠点づくりを楽しむことができます。

作り込まれたビジュアルと柔らかな世界観は、眺めているだけでも心が落ち着くような感覚をもたらします。

競争のない、ストレスフリーなプレイ体験

本作は、競争やランキングといった要素を排除し、「自分の時間を楽しむ」ことにフォーカスしたライフシミュレーションゲームです。

プレイヤーはスローペースで探索を進めながら、世界の細かな変化や演出に気づき、自分だけの島や空間を少しずつ形作っていきます。他人と比べる必要はなく、決められたゴールに追われることもありません。

ゲームの中核となる体験には、自由度の高い建築要素をはじめ、さまざまな種族の「リリ」と呼ばれるNPCたちとの記憶に残るふれあい、そして髪型・メイク・服装に至るまで、細部にこだわれる見た目のカスタマイズが含まれています。

さらに、光や香りといった感覚的な要素を集めながら、ゆったりとした時間の流れの中で、心がほどけていくような癒やしの体験を味わうことができます。

日常の延長線上で、静かに世界と向き合う――

『リリのワールド』は、そんな体験を大切にしています。

大人に向けた、小人のおとぎ話

忙しい生活や仕事、学業に向き合う大人が、ある日突然“小人”の視点となり、癒しをテーマにした冒険と生活を体験していく――。

『リリのワールド』は、そんな体験を軸にした、おとぎ話のような世界観を持つ作品です。

大人のプレイヤーを中心に、忙しい日常の中でも気軽に楽しめる操作性と、遊び込むほどに新たな発見が広がる体験をお届けします。

CBT募集概要

CBTでは、正式リリースに先駆けて、『リリのワールド』の一部コンテンツをご体験いただけます。

- CBT募集期間：2024年2月4日 11:30 ～- 参加方法：抽選制※所定の応募方法に従ってお申し込みいただいた方の中から、抽選でCBT参加者を決定いたします。- 対象プラットフォーム：Steam- 対応言語：日本語／英語／簡体字中国語／繁体字中国語応募ガイド ＆ FAQ:https://x.com/AnimulaNookJP/status/2018882334393847984?s=20

また、X（旧Twitter）にてリポストキャンペーンを実施予定です。

キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、CBT参加資格および関連グッズが当たります。

応募方法やキャンペーンの詳細、最新情報につきましては、公式サイトおよび公式SNSにてご確認ください。

ホームページ：https://animulanook.com/jp/index.html

X（旧Twitter）：https://x.com/AnimulaNookJP

CBTクリエイター募集枠について

動画クリエイター、実況者、VTuber、イラストレーターなど、

コンテンツクリエイターとして活動されている方を対象に、

星辺協会では「Animula Nook Creator Party」への参加者を募集しております

（ジャンルは問いません）。

審査制の専用クリエイター枠としてのご参加が可能です。

ご希望の方は、下記リンクよりお申し込みください。

クリエイター募集ページ：

https://animulanook.com/events/a20260123cc/

※審査を通過された方には、後日DMにてご連絡いたします。

静かな時間の中で、自分だけの世界を少しずつ育てていく――

『リリのワールド』が届ける、穏やかなゲーム体験をぜひCBTでお楽しみください。

ジャンル・対応プラットフォーム

- ジャンル：ライフシミュレーション／リラックス・癒し系- プレイタイプ：観察・探索型- 対応機種：PC（Steam）

開発について

『リリのワールド』は、世界観づくりと細部の表現にこだわる開発スタジオ LilliLandia Games によって制作されています。

日常に潜む小さな魅力を丁寧に掬い上げる姿勢が、本作の随所に反映されています。

『リリのワールド』の最新情報はこちらから

ホームページ：https://animulanook.com/jp/index.html

X（旧Twitter）：https://x.com/AnimulaNookJP

STEAM：https://store.steampowered.com/app/3767320/_/?l=japanese

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@AnimulaNook_JP