『教場』シリーズの集大成！佐藤直紀が手掛ける珠玉の劇伴を網羅したオリジナルサウンドトラックベスト盤発売決定！

日本コロムビア株式会社

■ シリーズ最新作の楽曲を中心に「教場」の歴史を凝縮

2020年のスペシャルドラマから始まり、木村拓哉演ずる冷徹な教官・風間公親のキャラクターと重厚な人間ドラマで圧倒的な支持を集めてきた『教場』シリーズ。 2026年1月1日よりNetflixにて配信が開始されている映画『教場Reunion』、そして2月20日より全国公開される映画『教場Requiem』。今作はこの最新2作品で使用される楽曲を中心に構成します。

■ 佐藤直紀が描く「教場」の世界観を2枚組のベスト盤で

音楽を手掛けるのは、シリーズ第1作から一貫して音楽を担当している日本を代表する作曲家・佐藤直紀。最新作では歴代シリーズの名曲も数多く使用されていることから、これまでの歩みを総括する「ベスト盤」としてのリリースが実現しました。 CD２枚に収録された全30曲に及ぶラインナップは、緊迫感あふれるミステリー要素から、魂を揺さぶる人間賛歌まで、『教場』の世界を彩ってきた音楽の歴史そのものとなります。

2026年2月25日（水）発売CD

『教場』Original Soundtrack BEST

音楽：佐藤直紀

COCP-42656～7（CD 2枚組） \3,850（税込）

各音楽配信サイトにて同時配信スタート！

Disc1

01.Despair (Remix2026)

02.Intertwine (Remix2026)

03.Ominous (Remix2026)

04.Insight (Unreleased track from 教場I)

05.Repentant (Remix2026)

06.Foreboding (Remix2026)

07.Advance (Remix2026)

08.Sorrow (Remix2026)

09.Gaze (Unreleased track from 教場I)

10.Train (Remix2026)

11.Dark (Remix2026)

12.Mistrust (Remix2026)

13.Force (Remix2026)

14.Bygone (Remix2026)

15.Relation (Remix2026)

16.Close (Remix2026)

Disc2

01.Tremor (New track)

02.Sign (Remix2026)

03.Situation (Remix2026)

04.Prowler (Unreleased track from 教場0)

05.Presage (Remix2026)

06.Regret (Remix2026)

07.Noise (Remix2026)

08.Desecration (New track)

09.Apostate (New track)

10.Crisis (Remix2026)

11.Undercurrent (New track)

12.Grace (Unreleased track from 教場II)

13.Beginning (Remix2026)

14.Ways (Remix2026)

▼作品情報

映画『教場Reunion』 2026年1月1日よりNetflixにて独占配信中

映画『教場Requiem』 2026年2月20日より全国劇場公開予定

出演： 木村拓哉 ほか

▼作曲家プロフィール

佐藤直紀（さとう なおき）

1970年生まれ。これまでに『ALWAYS 三丁目の夕日』で第29回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞するなど、

数々の映画、ドラマ、アニメーションの音楽を手掛ける。 『教場』シリーズにおいては、風間公親の峻烈さと物語の

奥深さを表現する重厚なサウンドトラックを生み出し続けている。