【シントトロイデン】株式会社ライフキャリアcircle様とのスポンサー契約締結に関して

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社ライフキャリアcircle様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社ライフキャリアcircle様 コメント】

「このたび、STVV様とスポンサー契約を締結させていただき、大変光栄に存じます。弊社は『誰もが自分らしく、主体的にキャリアを築ける社会』を目指し、個々の可能性を支援しております。若き才能が欧州の地で研鑽を積み、世界へと羽ばたくSTVV様の挑戦の姿勢に深く共感いたしました。今回のパートナーシップを通じ、夢に向かって挑戦し続ける選手たち、そして関わる全ての皆様を全力で応援し、共に豊かな未来を創造してまいります」

■会社概要

社名：株式会社ライフキャリアcircle

代表者：唐仁原けいこ

所在地：東京都渋谷区神宮前5-46-24

事業内容：

オンラインコミュニティ「ライフキャリアcircle（ライキャリ）」の運営

セミナー・講座の企画・運営

オンラインコンテンツの制作・販売

女性起業家のプロデュース・コンサルティング

公式サイト：https://lifecareercircle.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。