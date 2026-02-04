アルファポリスから人気コミックス・ラノベがW受賞！コミックシーモア『みんなが選ぶ!! 電子コミック大賞2026』受賞作決定！

株式会社アルファポリス

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）は、コミックシーモアが主催する『みんなが選ぶ!! 電子コミック大賞2026』において、大賞とラノベ部門賞をそれぞれ受賞いたしましたので、お知らせいたします。

◆アルファポリスが【大賞】【ラノベ部門賞】をW受賞！

電子書籍ストア大手のコミックシーモア（運営：エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社）にて開催された『みんなが選ぶ!! 電子コミック大賞2026』において､レジーナCOMICS「継母の心得」が【大賞】を、レジーナブックス「あなたの愛など要りません」が【ラノベ部門賞】を受賞いたしました。

この賞は、出版社が推薦したエントリー作品から一般読者の皆さまが読んで気に入った作品を投票し、投票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞です｡

（投票期間:2025年9月22日(月)～11月30日(日)23:59 ※投票期間は終了しています）

受賞しました作品ほか、詳細は以下からご確認下さい。

【電子コミック大賞2026 結果発表特設サイト】

https://www.cmoa.jp/comic_prize/(https://www.cmoa.jp/comic_prize/)

◆作品概要

【タイトル】継母の心得

【レーベル】レジーナCOMICS

【著者】漫画：ほおのきソラ 構成：藤丸豆ノ介 原作：トール

【ストーリー】

病気でこの世を去ることになった山崎美咲。ところが目を覚ますと、生前読んでいたマンガの世界に転生していた。しかも、幼少期の主人公を虐待する悪辣な継母キャラとして……。前世の記憶を取り戻したのは結婚式の前日で、もはや逃げようもない。とにかく虐待しないようにしよう、と決意して対面した継子は――めちゃくちゃ可愛いんですけどー!!! ついつい前世の知識を駆使して子育てに奮闘しているうちに、超絶冷たかった旦那様の態度も変わってきて……!? 義息子のためならチートにもなっちゃう！ 愛とオタクの力で異世界の育児事情を変える、異色の子育てファンタジー！

※単行本は電子・紙書籍とも２巻まで発売中（2026年2月4日現在）

※最新３巻は、2026年2月27日 頃発売予定

※分冊版は電子のみ、コミックシーモアにて、現在18巻まで先行配信中

【タイトル】あなたの愛など要りません

【レーベル】レジーナブックス

【著者】著：冬馬亮 イラスト：ありおか

【ストーリー】

形ばかりの正妻と知りながら、恋焦がれていた王国騎士団長と結婚したラシェル。後継を設けるためだけの愛のない新婚生活を経て、ようやく授かった息子を必死に育てるものの、とある事件をきっかけに彼女は命を落としてしまう。しかし、目を覚ますと、結婚式の日に時間が巻き戻っていた！ なぜ二度目の人生を送ることになったのか、やり直しの意義とは何かを考えるラシェル。――今度こそ、本当に大切にするべきもの、愛するわが子を守ってみせる。そう、あなたの愛など要りません！ 決心した彼女は過ちを繰り返さないよう、新しい幸せな人生に向かって歩みはじめて……。虐げられた令嬢の大逆転劇、開幕！

※電子・紙書籍とも２巻まで発売中（2026年2月4日現在）

※最新３巻は、2026年2月27日 頃発売予定

◆株式会社アルファポリスについて

2000年設立、資本金8億6382万4400円（2025年3月現在）。

株式会社アルファポリスはネット発の人気作を出版することに軸をおいた出版社です。誰でも自由に小説や漫画等の作品を投稿・登録できるWebサイト「アルファポリス」を運営し、その投稿・登録作品から「虹色ほたる 永遠の夏休み」「ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」「居酒屋ぼったくり」「月が導く異世界道中」「転移先は薬師が少ない世界でした」「継母の心得」「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」等、次々とヒット作を手がけています。（URL https://www.alphapolis.co.jp/）

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社アルファポリス 営業部 榊／木船

TEL 03-6277-1601 FAX 03-6277-1603

info@alphapolis.co.jp

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。