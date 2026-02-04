【TAKEO KIKUCHI】快適さを叶える5つの機能を搭載！ KAJIFのファブリックを採用した機能性アイテムが2月4日(水)より登場

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、日本を代表する繊維産地・石川県発、合成繊維テキスタイルブランドKAJIF（カジフ）のファブリックを採用した機能性アイテムを、2026年2月4日（水)より、公式オンラインストアおよび全国店舗にて発売開始いたします 。

1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。

日本を代表する繊維産地・石川県発のテキスタイルブランド、KAJIF。

独自の糸開発、織り、染色、加工といった工程を一貫してすべて自社で企画・設計しています。

KAJIFで使用している糸は、自社内で生産した高品質な超極細繊維や精密な管理を要する加工糸を使用し、伸縮性と空気感を纏います。

そんなKAJIFのコットンライクなポリエステルファブリックを採用した、フードブルゾンとイージーパンツの2型が新登場。

合成繊維でありながら、まるでコットンのようなソフトな肌当たりと、縦横に伸びるストレッチ性により快適な着用感を実現しています。さらに、撥水機能や防シワ加工など、多彩な機能を備えたアイテムです。

単品使いはもちろん、同生地のボトムとのセットアップもおススメ。KAJIFならではの確かな品質と快適な着用感をぜひご体感ください。

【「KAJIF」アイテム5つの機能 】

- 縦横に伸びる2WAYストレッチ- マシンウォッシャブル- 撥水- 透湿- 洗濯シワ軽減商品詳細はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/search?link_id=070_H_search&st=1&fr=93155040+07075040&areaid=sp070_takeo&utm_source=owned&utm_medium=cpd&utm_campaign=takeokikuchi&utm_term=260204&utm_content=kajif

【「KAJIF」アイテム：商品詳細 】

◆フードブルゾン

価格：各\37,400（税込）

カラー展開： グレージュ / ブラック

サイズ展開： M/L/LL

アクティビティはもちろんタウンユースにも使いやすいフードタイプのジップアップブルゾンデザイン。袖口や裾はリブを使わない仕様ですっきりとした印象に仕上げています。

◆イージーパンツ

価格：各\22,000（税込）

カラー展開： グレージュ / ブラック

サイズ展開： M/L/LL

シルエットは腰から腿まで十分なゆとりがあり、リラックスした履き心地ながらも膝から裾はスリムにシェイプさせたリラックス感と美脚効果を両立した新テーパードシルエットです。

■販売について

発売日：2026年2月4日（水）

取扱店

【 商品のお取り扱い 】

【 Brand Concept 】

TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。

日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。

“THIS IS THE JAPAN BRAND”。

＜会社概要＞

名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（株式会社ワールド100% 子会社）

代表者：逈 博幸

所在地： 〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

