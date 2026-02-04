ゴルフグリップの技術がオートバイ業界に革新！IOMIC 新素材オートバイ用グリップを新発売

株式会社プロト株式会社プロト

2026年1月30日

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト(https://www.plotonline.com/)（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、ゴルフグリップの技術を活かしたIOMIC新素材オートバイ用グリップを発売開始いたしました。

はじめに

ゴルフグリップメーカーIOMICの新たな挑戦

ゴルフ用品メーカーとして世界的にその名を知られるIOMIC（イオミック）とオートバイ・クルマ用品の取り扱いを専門とする株式会社プロトが握り心地と耐久性に拘ったオートバイ用グリップを共同で開発しました。IOMICのゴルフグリップで培った独自の技術と新素材をオートバイ用グリップに応用し、これまでにない握り心地と性能をライダーに提供します。

オートバイ用グリップ登場の背景

IOMIC（イオミック）はこれまで、ゴルフグリップにおいて、その確かなグリップ力と豊富なデザイン性で多くのトッププロに愛用されてきました。特に、ショット時のグリップのねじれ（トルク）に着目し、その抑制によって安定した弾道を実現する技術は、ゴルフ業界に革新をもたらしました。この独自技術と新素材「IOMAX（アイオマックス）」の持つ可能性と、40年以上の長きに渡るノウハウを持つプロトとのコラボレーションにより、高い操作性が求められるオートバイ用グリップの誕生に至りました。

IOMIC バイク用グリップの特長

新素材 IOMAX（アイオマックス）の特徴と技術革新

IOMAXなど新素材の概要

IOMICのバイク用グリップには、ゴルフグリップで実績のある独自開発のエラストマー素材「IOMAX（アイオマックス）」が採用されています。IOMAXは、弾力性を持つ柔らかい高分子樹脂素材で、-20℃の低温環境でも感触が変化せず、高い衝撃吸収性も兼ね備えています。また、100%ウォータープルーフで耐薬品性にも優れており、雨や汗に強く、水洗いが可能なため、常に清潔な状態を保ち、グリップ力も復元します。

ゴルフグリップで培った技術の転用

ゴルフグリップにおいて、IOMICはグリップのねじれ（トルク）が弾道の安定性に大きく影響することを実験で証明しました。IOMAXは、このトルクを最大限に抑えることを可能にし、安定したスイングをサポートします。このねじれ抑制技術は、オートバイの操縦においても、ライダーの操作をダイレクトに車体に伝え、安定したライディングに貢献します。

握りごごち・操作性の向上

IOMICの代表モデル「X-Grip series」のデザインパターンをオートバイ用グリップにも踏襲。表面パターンの凹凸を控えめに、Xパターンに配置されたサンドラップ（砂粒程度の凹凸）が手になじみやすくなっています。

細く吸い付くようなグリップ感のヒミツ

IOMICのグリップは、その素材特性により、手のひらに吸い付くようなしっとりとしたフィット感を提供します。強く握りこまなくても高いグリップ力が発揮されるため、長時間のライディングにおける手の疲労を軽減し、繊細なアクセルワークやブレーキ操作を可能にします。この「細く吸い付くようなグリップ感」は、ゴルフグリップで培われた技術がオートバイ用に最適化された結果です。

悪天候・長期間の使用に強い

IOMAX素材は100%ウォータープルーフであり、雨や汗によるグリップ力の低下を心配する必要がありません。耐候性にも優れているため、紫外線などによる劣化が少なく、長期間にわたってその性能を維持します。また、中性洗剤での丸洗いが可能で、汚れても簡単に元のグリップ力を取り戻すことができます。

デザイン性とカラーバリエーションの魅力

グリップカラー2色 × ロゴカラー5色の10色展開

IOMICのグリップは、機能性だけでなく、デザイン性にも優れています。ゴルフグリップで培われた豊富なカラーバリエーションは、オートバイ用グリップにも展開され、様々な車種やライダーの好みに合わせてカスタマイズを楽しむことができます。鮮やかな色彩は、愛車のドレスアップにも貢献し、個性を際立たせます。

商品担当者が語った

コレはいいっ！！ コレしかないっ！！ みんなに伝えたい「新素材グリップ」の話。

その他製品・ラインナップ詳細 詳しくはホームページまで

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪パーツから四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/