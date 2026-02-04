20代を積極採用する企業約400社が参加。2月7日（土）・8日（日）・14日（土）転職イベント「Ｒｅ就活の大転職」を東京渋谷・有楽町で開催。

株式会社学情

会員数280万人／20代が選ぶ20代向け転職サイト7年連続No.1「Ｒｅ就活」が主催する転職フェア「大転職博」を開催します。3日間で延べ約400社の企業との面談や、履歴書等に使える写真撮影コーナー、転職相談に応じる個別相談コーナーのほか、本イベントでは各省庁の担当者が、20代・第二新卒を対象に国家公務員の仕事を伝える「官公庁コーナー」も設置。また、鳥取県庁による「鳥取県内での就職・転職紹介コーナー」、Tesla Japan（テスラ ジャパン）によるEVのイベント会場での展示等も実施いたします。

2025年9月開催の様子2025年9月開催の様子

主な参加予定企業

・サイバーエージェント

・Tesla Japan（テスラ ジャパン）

・JTB

・東京大学

・東京医科大学

・都市再生機構（UR都市機構）

・三菱UFJモルガン・スタンレー証券

・Peach

・スカイマーク

・CP One Japan

・東京都庁

・内閣府

・文部科学省

・厚生労働省

・環境省

・消費者庁

・警視庁

・人事院・内閣人事局

・会計検査院

・ディーエイチシー（ＤＨＣ）

・エバラ食品工業

・ヤマサ醤油

・東京スバル

・日野自動車

・毎日新聞社

・日本製紙

・HOYA

・丹青社

・ディスカヴァー・トゥエンティワン

・よみうりランド

・KANAYA RESORTS（金谷ホテル観光グループ）

・東急リゾーツ＆ステイ

・東武ホテルマネジメント（東武グループ）

・渋谷区役所

・調布市役所

・さいたま市役所

・川崎市役所

・戸田市役所

・国際交流基金

・楽天トータルソリューション

・スタジオぴえろ

・SBI LuaaZ

など

開催概要

■日時

2月7日（土）・8日（日）・14日（土）

3日間すべて11:30～18:00

■会場

2月7日（土）・8日（日）：ベルサール渋谷ガーデンＢ１Ｆ

2月14日（土）：東京国際フォーラム（Ｂ２Ｆ ホールＥ１）

■イベント詳細／来場予約

https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2201

上記、東京開催のほか、大阪・名古屋でも開催いたします。

（実施コンテンツや参加企業は会場により異なります。）

＜大阪会場＞

■日時

2月6日（金）・7日（土）

2日間とも11:30～18:00

■会場

グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター

■イベント詳細／来場予約

https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2183

＜名古屋会場＞

■日時

2月20日（金）・21日（土）

2日間とも11:30～18:00

■会場

ウインクあいち（受付：8階展示場）

■イベント詳細／来場予約

https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2210

本イベントに関するお問合せ

株式会社学情 広報担当

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp