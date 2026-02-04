【阪急うめだ本店】春の「幸せベビーギフト」に。ウィリアム・モリスをはじめ花や植物のデザインをセレクト。ステラミモアがPOP-UP初出店！

株式会社エフ・エヌ・ディー

株式会社エフ・エヌ・ディー（本社：東京都中央区）が展開するベビーブランド「Stella Mimore（ステラミモア）」は、2026年2月18日（水）～24日（火）、阪急うめだ本店で開催されるイベント「Hagukumi Bouquet ～First Spring Festa～」のPOP-UPショップに初出店いたします。

通常オンラインを中心に展開するステラミモアの商品を、実際に手に取り質感や柄を選べる貴重な機会。ウィリアム・モリスのデザインをはじめ、春の訪れを祝うミモザなど、赤ちゃんとの日々にそっと寄り添う「幸せベビーギフト」を厳選してご用意しました。

＜POP UP SHOP 開催概要＞

Hagukumi Bouquet ～First Spring Festa～(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12684124_2067.html)

・ 期間：2026年2月18日（水）～2月24日（火）※最終日は午後6時まで

・ 場所：阪急うめだ本店 11階 「コトコトステージ112」

赤ちゃんと迎える最初の春。厳選ベビーギフトが揃う期間限定ストア

「Hagukumi Bouquet ～First Spring Festa～」は、花に触れ優しさを育む「花育」と、自由な表現で個性を輝かせる「ワークショップ」や、お子さまの健やかな成長を願った心温まるアイテムをお届けするイベントです。

会場では、ステラミモアが大切にする繊細なアートワークの色彩や、肌を優しく包むモスリンコットンの風合いを五感で確かめながら選べます。人気のウィリアム・モリス柄をはじめ、花や植物をモチーフにしたデザインが会場を華やかに演出。

出産準備や出産祝いのギフトはもちろん、「はじめての桃の節句（ひな祭り）」など、赤ちゃんと迎える最初の春を彩る記念の品としても最適です 。ふんわりと優しい肌ざわりの最高級モスリンコットンにこだわった「幸せベビーギフト」が、ご家族の癒やしの空間づくりに寄り添います。

ステラミモア 商品ラインナップ

春の訪れを感じるミモザのデザイン。繊細な花々が、愛おしい日常を華やかに演出

「はじめての桃の節句」や、赤ちゃんと迎える春に最適なラインナップを取り揃えました。

- 花束スワドル（おくるみ）：全8柄- フリルスタイ：全6柄- リボンバンド（3本セット）：全6柄

■花束スワドル（おくるみ）

「赤ちゃんに贈るはじめてのアート」として。 ウィリアム・モリスや繊細な花々が彩る、最高級モスリンコットン100%のおくるみ。優しく包み込むたびに心華やぐデザインで、何気ない日常を特別な記念日に変える一枚です。

ウィリアム・モリスシリーズ

・ ピンパーネル、フルーツ、ヒヤシンス、デイジー

フローラルシリーズ

・ ミモザ、ワイルドフラワー、ローズガーデン、ナチュレブルーム

【素材】モスリンコットン100%

【サイズ】120cm×120cm

【価格】3,850円（税込）

赤ちゃんとの日々に彩りを与える、感性を育むアートなおくるみ

日々のコーデにそっと華を添える、やさしい色合いの花柄スタイ■フリルスタイ

お顔周りを華やかに彩る、贅沢な二重フリルの日本製スタイ。肌に優しいガーゼ素材と淡くやわらかな花柄を組み合わせ、絵画のような愛おしい姿に。ギフトにも最適な洗練アイテムです。

ウィリアム・モリスシリーズ

・ ピンパーネル、フルーツ、ヒヤシンス

フローラルシリーズ

・ ミモザ、ワイルドフラワー、ローズガーデン

【素材】表：綿100%ガーゼ / 裏：綿100%ダブルガーゼ（赤ちゃんの肌にも安心な日本製）

【サイズ】直径：約27cm / 首回り：約26～28cm / 幅：約10cm

【価格】3,300円（税込）

■リボンバンド（3本セット）

豊富なデザインからお気に入りを選べる3本セット。締め付け感のない優しい素材で、大切な瞬間を鮮やかに彩ります。おくるみやスタイと揃えて、多幸感あふれるコーディネートが完成します。

ウィリアム・モリスシリーズ

・ ピンパーネル、フルーツ、ヒヤシンス

フローラルシリーズ

・ ミモザ、ワイルドフラワー、ローズガーデン

【素材】バンド部分：ナイロン / リボン部分：コットン100%ガーゼリボン（1個）、ベルベットリボン（2個）

【サイズ】頭周り約38cm～49cm

【価格】1,980円（税込）

毎日のコーディネートに取り入れやすい、おしゃれなカラーリングウィリアム・モリス柄のおくるみとスタイのお揃いコーデで春を感じる健やかな眠りを■Stella Mimore（ステラミモア）

SNSを中心に感度の高いママ・パパから高い評価を得ている、“赤ちゃんに贈るはじめてのアート”をコンセプトにしたおくるみ専門店。代表作の「花束スワドル（Flower Bouquet Swaddle）」シリーズは、まるで花が咲くような喜びをデザインに込めています。ウィリアム・モリスデザインをはじめ多彩な柄展開で、日常をアートのように彩るのが特徴。機能性と芸術性を両立させたアイテムは、特別なベビーギフトとして今、最も注目されているブランドの一つです。

ご家族の記憶に深く寄り添うアートなお祝いセット■公式オンラインストア

