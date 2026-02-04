「AFJ日本農業経営大学校 イノベーター養成アカデミー」2月18日(水)、日本橋ホールにて「最終発表会」を開催

一般社団法人アグリフューチャージャパン

一般社団法人アグリフューチャージャパン（理事長：合瀬 宏毅、東京都港区）が運営するAFJ日本農業経営大学校は、イノベーター養成アカデミー（以下、本アカデミー）修了予定者による「最終発表会」を開催しますので、お知らせします。

課題を機会へ転換する5名の事業構想-2025年度「最終発表会」開催

今回の「最終発表会」では、本年3月に修了予定の5名が登壇し、それぞれの事業計画を発表します。いずれも、現場の課題を起点に、顧客設定・提供価値・収益構造・実行計画までを具体化した内容です。

発表者の一人である第2期生の慶野 勝実氏は、建設会社を経営する立場から、本アカデミーにおける取り組みを自社の新規事業として推進し、農業従事者が減少する中でも「継続できる＝利益の出る」農業の実現を目標に掲げています。土木技術を活かした基盤整備を強みに、自身の圃場で水稲の直播栽培の実証を行うなど、アイデアの社会実装に向けた検証を重ねており、その展開が期待されます。

■登壇者一覧／発表タイトル（予定）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119427/table/48_1_11eb7351a1a0f3d070426020699aede4.jpg?v=202602040321 ]

2025年度 AFJ日本農業経営大学校 イノベーター養成アカデミー 最終発表会

日時： 2026年2月18日（水）13：30～15：55（13：00開場）

場所： 日本橋ホール ホール1・2（東京都中央区日本橋二丁目5番1号 9階）

※オンライン（zoom）にてライブ配信も行います。

■2025年度AFJ日本農業経営大学校 イノベーター養成アカデミー 最終発表会スケジュール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119427/table/48_2_d508524341307aafb1244d9ce7aba1df.jpg?v=202602040321 ]

従来の農業教育の枠を超え、食農バリューチェーンの変革へ

日本の食農業界が抱える課題は、農業生産の担い手不足や高齢化といった現場の問題にとどまらず、流通構造、商慣行、需給調整、データ活用の遅れなど、食農バリューチェーン全体にまたがる構造課題として存在しています。こうした状況下では、環境変化や地域課題を起点に「課題を機会へ転換する」発想で、産業全体の設計や仕組みそのものを更新していくことが求められます。本アカデミーは、こうした背景を踏まえ、IT・DXをはじめとする異業種の知見を現場と正しく接続し、社会実装可能なビジネスを生み出すための、食農領域に特化した独自カリキュラムを設計しています。

本発表会は成果報告にとどまらず、評価員およびAFJ会員、関係者の皆様が、アグリビジネスイノベーターとしてチャレンジすべき事業であるか、また持続可能な計画となっているかを多角的に確認します。評価は「事業化への意義」「事業性」「実現可能性とリスク」といった観点から行われ、修了後の実践につなげるための講評が提供されます。あわせて、参加者の皆様にとっても、今後の事業化に向けた協働・共創の可能性を検討する場となります。

■一般社団法人アグリフューチャージャパン（https://www.afj.or.jp(https://www.afj.or.jp)）

所在地：東京都港区港南2-10-13 農林中央金庫品川研修センター5階

理事長：合瀬 宏毅（元 日本放送協会 解説委員室 解説副委員長）

設立：2012年2月

会員数：205会員（2025年10月31日現在）

事業内容：AFJ日本農業経営大学校の運営、農業分野における調査・研究等

■AFJ日本農業経営大学校について

次世代の農業経営者を育成することを目的に、『日本農業経営大学校』の名で2013年4月に開校。

農業を取り巻く環境や教育ニーズの変化に対応していくため、新たに「農業を変革する人材の育成」、「農業界全体の経営力の底上げ」というミッションのもと、教育内容の見直しを実施。2023年度よりAFJ（AgriFuture Japan）を冠した『AFJ日本農業経営大学校』と名称を変更し、新たな教育課程を提供開始。

『AFJ日本農業経営大学校 イノベーター養成アカデミー』（https://www.afj.or.jp/jaiam/innovator/(https://www.afj.or.jp/jaiam/innovator/)）

アグリビジネス領域で新たな価値の創出や課題解決に取り組みたい人材に向けた実践中心のカリキュラムを提供するアカデミー。アイデア創出から仮説検証、計画策定を最短1年で行う。

『AFJ日本農業経営大学校 オンラインスクール』（https://www.afj.or.jp/jaiam/onlineschool/(https://www.afj.or.jp/jaiam/onlineschool/)）

就農年数や経営段階によって必要となってくる学びやスキル、解決したい課題に合わせた講座を提供。オンライン中心の受講スタイルで、仕事との両立が可能である点が特徴。

