MMORPG「レジェンドオブユミル」、リリース100日記念キャンペーンを開催！ログインするだけで豪華報酬と100日英雄乗り物がもらえる！

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）は、Unreal Engine 5で開発されたMMORPG『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』において、グローバルサービス開始100日を記念した大規模なキャンペーンおよびコンテンツアップデートを実施した。

『レジェンドオブユミル』は、北欧神話の壮大な叙事詩、圧倒的なビジュアル、そして安定した全世界同時サービスを武器に、この100日間で強固なグローバルユーザー基盤を築き上げた。今回のアップデートでは、これまでの歩みを祝うだけでなく、主要地域の背景デザインをリニューアルするなど、より没入感のあるゲーム体験を提供する。

■ 100日記念「特別パス」の導入と英雄ランク報酬の配布

グローバルサービス100日を記念し、新たに「100日記念パス」を導入する。本パスを通じて、プレイヤーは戦闘と成長の核心を担う「英雄ヴァルキリー」「英雄ディジール」「英雄の仲間」を獲得することができる。また、これまでの支持に対する感謝の印として、全プレイヤーに100日記念で英雄バディ「ミルクファリ」を獲得できる。

100日記念で英雄バディ「ミルクファリ」

■ 成長を加速させる記念ミッションイベント

2月10日まで、ログインボーナスや指定ミッションの達成により、キャラクターの成長を助ける多彩なアイテムを提供する。特に、装備強化の安定性を高める「安全強化チケット」や、成長の効率を向上させる「合成再試行チケット」など、ユーザーの利便性を高める報酬が用意されている。

■ グローバルeスポーツ大会「YMIR Cup」の開催が決定

ゲーム内コンテンツの拡張に加え、グローバルゲーミングブランド「Razer」と提携したライブeスポーツ大会「YMIR Cup World Championship」の開催が決定した。2月28日から3月1日まで、シンガポールのRazer SEA HQにて開催される本大会には、各地域を代表する精鋭クランが集結。戦略的なバトルと協力プレイを繰り広げ、『レジェンド・オブ・ユミル』をグローバルな競技用IPとして確立させる重要な転換点となる。

WEMADEは、今回の100日という節目を新たな出発点とし、没入感のあるストーリーテリングと競技性を融合させたコンテンツを継続的に提供することで、ジャンルの境界を押し広げていく方針だ。

■ ゲームの入手方法

『レジェンドオブユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com(https://legendofymir.com)）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンドオブユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/

Razerについて

Razer(TM)は、「For Gamers. By Gamers.(TM)」という理念のもと、世界をリードするゲーミングライフスタイルブランドです。

Razerのスネークロゴは、世界中のゲーミングおよびeスポーツコミュニティで最も広く知られるシンボルの一つであり、Razerは全大陸にわたる膨大なファンベースを背景に、世界最大級のゲーマー向けハードウェア・ソフトウェア・サービスエコシステムを構築しています。

Razerの受賞歴のあるハードウェア製品には、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCシリーズが含まれます。

また、Razer Chroma RGBやRazer Synapseをはじめとするソフトウェア製品群は、2億5,000万人以上のユーザーを擁し、カスタマイズ機能、照明エフェクト、システム最適化など、ゲーマーの体験向上を支えています。

さらに、RazerはRazer Goldを通じて、世界6万8,000本以上のゲームで利用可能なゲーマー向け決済サービスを提供しており、Razer Silverというリワードプログラムも展開しています。これにより、ゲーマーのみならず、Z世代やミレニアル世代を含む幅広い層に支持されています。

Razerは、環境負荷の低減を目指す10年ロードマップ “#GoGreenWithRazer” を推進し、持続可能な未来に向けて多様な環境イニシアチブに取り組んでいます。

2005年に設立されたRazerは、米国カリフォルニア州アーバインとシンガポールに本社を置き、ハンブルクおよび上海に地域本部、世界19のオフィスを運営しています。

また、Razerは2025年のブランド20周年を記念し、さまざまなグローバルブランドキャンペーンを展開する予定です。詳細は以下をご覧ください。

https://rzr.to/20anni