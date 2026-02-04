『大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城と冒険のひみつ展』後期、2026年2月7日（土）スタート！

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム（神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1、館長：小林順子

（神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1、館長：小林順子）は、2026年2月7日（土）より、2階「展示室II」において、

【大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城と冒険のひみつ展】

「後期」の展示がスタートいたします。

■ 原画展概要

タイトル：『大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城と冒険のひみつ展』

会期 ：2025年11月1日（土）～ 2026年6月21日（日）

-前期：2025年11月1日（土）～ 2026年2月1日（日）※終了しました

-後期：2026年2月7日（土）～ 2026年6月21日（日）

開催場所：展示室II（当ミュージアム2階）

さあ、次はどこへ冒険に行きましょうか ──

藤子・F・不二雄先生は、『大長編ドラえもん』シリーズに取りかかかるとき、いつも「次はドラえもんたちにどんな舞台を冒険させようか」と考えていました。

白亜紀・宇宙・ジャングル…さまざまな舞台で夢あふれる冒険の物語を描いてきた藤子先生。いつか海底を舞台にした長編を描きたいと思いながらも、ものすごい水圧がのしかかる暗黒の世界では、重苦しく暗～いまんがになってしまうのでは、と心配していました。そんなとき、ひとつの「ひらめき」が生まれたのです。

人間を寄せつけない厳しい環境を、楽しく冒険できる世界に変えるには・・・ドラえもんたちが「人間の感覚」を捨てて、海の中を自由に泳ぎ回る「魚の感覚」を身につけることができたらどうでしょう。そんな逆転の発想から生まれたのが、ひみつ道具「テキオー灯」です。シリーズの第4作目にあたる「のび太の海底鬼岩城」は、このアイデアからスタートしました。

本展では、『大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城』を形づくる要素に注目し、本作品の魅力とともに、藤子・F・不二雄先生の作品に通底する発想力や、豊富な知識によって描かれた夢と冒険の世界をひもときます。「のび太の海底鬼岩城」の世界をより深く味わっていただくとともに、さまざまな藤子・F・不二雄作品をお楽しみいただけますと幸いです。

■ 後期に展示予定の原画（一部）

『大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城』『ドラえもん』「竜宮城の八日間」『パーマン』「ゆうれい船の謎を解け」『SF短編』「ぼくのオキちゃん」

本展エントランス海底をイメージた展示室

本展のエントランスは、のび太くんたちがドラえもんのひみつ道具「テキオー灯」を浴びて、海底へ向かう場面をイメージしました。鑑賞者は、ドラえもんたちと一緒に海底の冒険へ出発する気分を味わうことができます。

■ 1階「展示室I」

2026年2月27日（金）公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』より、監督からのメッセージをはじめ、映画制作における貴重な資料を、引き続き展示しています。

■ 音声ガイド

各展示エリアでは、無料の音声ガイドをご用意しています。ご自身のスマートフォンやタブレット端末でお聴きいただけます。イヤホンをお持ちいただくと便利です。ご自身の端末をお持ちでない方には、無料で端末のお貸し出しもおこなっています。

『大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城と冒険のひみつ展』では、スネ夫役の関智一さんに解説をご担当いただきました。ぜひ、お聞きのがしなく！

◆ 原画展の後期開催にあわせて、3階「ミュージアムカフェ」に、原画展にちなんだ新メニューが登場いたします。

■ 3階「ミュージアムカフェ」

のび太の海底鬼岩城 ポセイドンタルト

価格：1,000円

『大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城』のクライマックスに登場する自動報復システム「ポセイドン」をモチーフにした迫力満点のスイーツ。

香り高い宇治抹茶を贅沢に使用した抹茶ムースを、プリンタルトに重ねました。抹茶ムースの中には、プチシュークリームが隠れています。

■ 施設概要

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

〒214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1

開館時間：10：00～18：00

休館日：火曜日、年末年始 ※臨時休館、火曜特別開館あり

料金：大人・大学生 1,000円／中学・高校生 700円／子ども（4歳以上） 500円

※3歳以下は無料

※入館は、日時指定による事前予約制です。

※入館チケットは、ミュージアム公式サイト内のチケット販売ページより購入いただけます。

ミュージアムに関するお問い合わせ先：0570-055-245

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム公式サイト： https://fujiko-museum.com/

藤子・F・不二雄は、読んだ人の心まで笑顔にする、そんな「まんが」を、自身の居住地でもあった川崎市多摩区で、長きに渡り描き続けました。そして、藤子・F・不二雄が思い描いた「夢、希望、友情、勇気、大いなる好奇心、人を愛する優しい気持ち」を、今に、そして未来へ伝え続けるために、当ミュージアムは2011年9月3日、この地に誕生しました。そこには、あたたかみのある笑いが溢れ、子どもたちのありふれた日常と、こだわり続けた「SF―すこしふしぎ―」がいつも存在しています。

