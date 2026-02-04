BRANU、芸人・タレントとして活躍する みやぞん 氏のCAREECON INTERVIEWを公開

BRANU株式会社

「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」をビジョンとして掲げるBRANU株式会社（本社：東京都港区 / 代表取締役：名富 達也 / 以下ブラニュー）は、建設業界で働くことの魅力を伝え、業界のブランディングに貢献することを目的に、建設業と関わりの深い著名人に体験談と想いを語っていただく企画「CAREECON INTERVIEW」を連載しています。下積み時代に建設業界で働いていた経歴を持ち、現在は芸人・タレントとして活躍する みやぞん 氏のインタビューを2月4日に公開しました。

■企画紹介

建設DXプラットフォーム「CREECON Platform」を通じて建設業界のアップデートを目指すブラニューは、業界全体のブランディングに貢献すべく、建設業に関するさまざまなコンテンツを発信しています。「CAREECON INTERVIEW」はその一環で、建設業の隠れた魅力を発信力のある著名人に引き出してもらうことで、次世代社会を築く若者たちに建設業へ目を向けてもらうきっかけになればと考えています。

■みやぞんの原点「建設現場で学んだ“プロ”の仕事と姿勢」

芸人・タレントとして活躍する みやぞん 氏は、下積み時代に建設業界で電気配線工事や水道工事、ALC施工などに携わり、約3年にわたって現場仕事を経験してきました。

結束バンドの留め方一つにまで表れるプロ意識や、表からは見えない部分まで丁寧に仕上げる姿勢、そして現場の空気をつくる人の在り方。そうした経験を通じて、「プロではなく、プロ中のプロでなくてはならない」という意識を持つようになったきっかけを、自身の言葉で振り返っています。

職人の技術や人柄への敬意、そして仕事を楽しむことの大切さ。

本インタビューは、建設業界に限らず、働くすべての人にとって「プロであること」の意味を考えるきっかけとなる内容です。

みやぞんの原点「建設現場で学んだ“プロ”の仕事と姿勢」

記事URL：https://careecon.jp/blog/0817268269

みやぞん 氏 プロフィール

1985年4月25日生まれ、東京都出身。2009年に、あらぽんとお笑いコンビ・ANZEN漫才を結成。持ち前の高い身体能力と明るいキャラクターで注目を集め、バラエティ番組を中心に活躍。体を張った企画やスポーツ企画などで高いパフォーマンスを発揮し、唯一無二の存在感を確立する。

2024年のコンビ解散後は、ピン芸人・タレントとして、多方面で活動を続け、映画作品への出演や声の出演など、表現の幅を広げた活動に取り組んでいる。

取材のため みやぞん 氏に弊社オフィスに来社いただきました。

URL：https://recruit.branu.jp/recruit-media/514/

■CAREECON Platformについて

「CAREECON Platform」は、建設事業者向けマッチングサイト「CAREECON(https://careecon.jp)」とマーケティングから採用管理、施工管理、経営管理まで行える建設業向け統合型ビジネスツール「CAREECON Plus(https://careecon-plus.com)」からなる建設DXプラットフォームです。SMBに特化した機能開発と、導入から運用まで伴走し続けるDXコンサルティングサービスで、契約社数は5,500社を超えています。

URL ：https://careecon.jp（CAREECON）

URL ：https://careecon-plus.com（CAREECON Plus）

■BRANU株式会社について

BRANU株式会社(ブラニュー)は、建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform (キャリコン)」を通じて、建設業界のDXを加速させるサービスを提供しています。

社名：BRANU株式会社

証券コード：460A

本社所在地：東京都港区六本木6-1-24ラピロス六本木4F

設立：2009年8月18日

代表者：代表取締役 名富 達也

事業内容：建設業向けデジタルトランスフォーメーション事業

URL：https://branu.jp（コーポレートサイト）