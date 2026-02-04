歯並びは育てられる。出版クラウドファンディング開始！3月8日東京で無料イベント

一般社団法人歯並び育児協会

一般社団法人歯並び育児協会（所在地：広島市安芸区、代表理事：阿部奈央）は、子どもの歯並びに悩む家庭が年々増え続ける現状を背景に、「歯並びは遺伝だけでなく、日々の生活習慣によって育てられる」という考え方に基づく「歯並び育児(R)」を、誰もが実践できる形で届ける書籍の出版を目指し、2026年3月にクラウドファンディングを開始いたします。

これを記念し、2026年3月8日（日）、東京都内にて無料のリアルイベントを開催いたします。本イベントには、妊娠期～未就学児の子どもを育てる保護者の方に加え、歯科医師・歯科衛生士・保育・子育て支援など、子どもの成長を支える専門職の方々の参加も広く呼びかけています。

2025年3月 一般社団法人歯並び育児協会 発足式の認定講師たち

「もっと早く知っていれば」という後悔をなくしたい

近年、食生活の変化や生活スタイルの多様化により、多くの子どもたちに「口腔機能の発達不全」の兆候が見られると言われています。現在、日本では約80%の子どもが歯並びに課題を抱え、5人に1人が矯正治療を受ける時代となっています。

インターネット上には「矯正治療」に関する情報は溢れていますが、その前段階である「日々の生活習慣でいかに育てて予防するか」という具体的な実践法については、断片的な情報が多く、不安を抱える保護者が少なくありません。

また、歯科現場では矯正装置の適応年齢に満たない時期は「様子を見ましょう」と言われることがほとんどです。しかし、その「様子を見る時間」こそが、歯並びと身体の土台をつくる大切な時期です。

当協会はこれまで、講座やイベントを通して「歯並びは遺伝だけで決まるものではなく、日常の姿勢や食べ方、呼吸といった日々の積み重ねが大きく影響する」ことを伝えてきました。

そして、代表理事の阿部奈央は、歯科医師として、そして一人の親として、「情報がなかっただけ」「誰も教えてくれなかっただけ」という理由で本来防げたはずの問題が進行していく子どもたちを数多く目の当たりにしてきました。

この「もっと早く知っていれば」という声に応えるため、妊娠期から幼少期までの育ちの流れを一冊で理解できる書籍の出版を決意しました。この考え方を1冊の本にまとめることで、日々の生活習慣の中で歯並びを育て、結果として歯並びのトラブルを防いでいく――そんな選択肢を、全国の家庭が迷わず実践できる環境を目指します。

イベントで行った未来の歯並び診断の様子赤ちゃん期からの歯並び育児講座の様子

書籍出版クラウドファンディングに込めた想い

当協会では、これまで講座やイベントを通じて、歯並びと生活習慣の関係について継続的に伝えてきました。しかし、必要性を感じていても、「もっと早く知りたかった」「どこから始めればいいのか分からない」と戸惑う声が多く寄せられてきたのも事実です。

そうした声に応えるため、歯並び育児と具体的な実践を、誰もが手に取れる形でまとめたいと考えました。断片的な情報ではなく、妊娠期から幼少期までの育ちの流れを一冊で理解できる"道しるべ"として書籍化することで、保護者が迷わず選択できる環境を整えたいと考えています。

この想いを広く社会に届けるための手段として、今回、出版クラウドファンディングに挑戦します。本プロジェクトを通じて、「歯並びは育てて予防できる」という視点を、子育ての新しい選択肢として広げていくことを目指しています。

【書籍概要】- タイトル(仮)： 「0歳からできる!歯並び育児」- 内容： 妊娠期から幼少期までの生活習慣に着目した歯並び育成の実践ガイド【スケジュール】- 2026年3月 クラウドファンディング開始- 2026年5月 制作進行- 2026年7月 校了- 2026年8月 全国発送・出版PR【今後の情報発信について】

本クラウドファンディングの詳細や進捗情報、イベントに関する最新のお知らせは、協会公式サイトおよびSNSを通じて順次発信します。

「歯並び育児(R)」の考え方や、日々の取り組みに関心のある方は、ぜひ協会公式Instagramをフォローのうえ、今後の発信をご覧ください。

- 協会公式サイト：https://hanarabi-ikuji.com- 公式Instagram：@hanarabi_ikuji_association(https://www.instagram.com/hanarabi_ikuji_association)

3月8日開催：クラファン開始記念イベントの見どころ

本イベントは、一方的な講演形式ではなく、全国から約30名の「歯並び育児(R)認定講師」が一堂に会し、参加者と直接対話できる体験・交流型のプログラムです。

認定講師が同時に集結する本規模のリアルイベントは年に一度あるかどうかの特別な機会であり、保護者だけでなく、専門職や支援者の方にとっても、歯並び育児を現場でどのように伝え、どのように関わっていくかを考えるきっかけとなる場となります。

【主な体験・交流企画】

まるまる育児の日記念制定イベントに参加した認定講師の様子- 我が子の姿勢チェック体験- 我が子の今を相談できるグループ相談会（抽選50組）- 支援者・専門職向けミニ講座歯科医師・歯科衛生士など、医療・支援職の方を対象とした講座- 歯並び育児の実践展示ブース歯並び育児を実践する認定講師の「リアルな1日のスケジュール」や講座生のリアルな声を大公開- 賛同企業ブース育児をサポートする参画企業による製品紹介など

※内容は一部変更となる場合があります。

【イベント開催概要】

- 日時：2026年3月8日（日）10:00～12:00- 会場：学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース４階体育館（講堂）〒162-0824東京都新宿区揚場町2-28- 参加費：無料（事前予約制）- 定員：先着100組（うちグループ相談会は抽選50組）クラウドファンディング開始記念イベント

【ご参加方法】

ご参加をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

定員に達し次第、受付を終了いたします。

https://forms.gle/gqCSetXUKkn5MBXN6

【支援者・専門職向けミニ講座の開催について】

本イベントでは、子育て中の保護者向けの企画に加え、歯科医師・歯科衛生士など、医療・支援職の方を対象とした講座も実施します。

歯科医師による「歯並び勉強会」の様子｜名古屋市の幼稚園にて歯科衛生士による「未来の歯並び診断」の様子｜EDISONMAMA主催の親子イベント

「歯並び育児(R)」が大切にしているのは、矯正治療の是非を問うことではなく、治療に至る前段階で、生活習慣や発達の視点から子どもを支えるアプローチです。

現場で保護者と向き合う中で、「もっと早い段階で伝えられることがあるのでは」と感じている専門職の方にとって、新たな視点や対話のヒントを持ち帰っていただける内容となっています。

当日は、「歯並び育児(R)」の考え方や実践例を共有しながら、支援者同士が意見を交わし、学び合える場を設けます。

日々の診療や指導に活かせる知見を得たい方、歯並びを育てるという予防的な視点で、子どもや保護者と関わるヒントを探している方のご参加を歓迎しています。

【支援者・専門職の方へ】

歯科医師・歯科衛生士など、専門職の方のご参加も歓迎しています。

支援者向けミニ講座への参加をご希望の方も、同じフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/gqCSetXUKkn5MBXN6

【賛同企業のご紹介】

本イベントの開催にあたり、「歯並び育児(R)」の考え方や取り組みにご賛同いただいた企業の皆さまにも、さまざまな形でご協力をいただいています。

■ 出展企業（会場ブース出展）（2026年2月時点）

会場では、子どもの発達や日常のケアに寄り添う製品や取り組みを、実際に手に取ってご覧いただける出展ブースを予定しています。

- 有限会社青葉- アデリア株式会社- 株式会社 大和屋有限会社青葉｜発足式ブースの様子アデリア株式会社｜発足式ブースの様子株式会社 大和屋（Shop yamatoya ANJO）｜訪問の様子

■ サンプル提供企業（来場者向け）

当日は、ご来場の皆さまにお渡しするお土産として、子育ての現場で役立つ製品サンプルをご提供いただいています。

- 株式会社ケイジェイシー（EDISONMAMA おこめぼー）- 株式会社ホクビ（HAMICO 歯ブラシ）- メデラ株式会社（ピュアレーン 1gサンプル）株式会社ケイジェイシー｜EDISONMAMA おこめぼー株式会社ホクビ｜HAMICO歯ブラシメデラ株式会社｜ピュアレーン（ご提供は1gサンプルです）

■ 賛同・応援企業（理念への賛同）

「歯並び育児(R)」の考え方や、本プロジェクトの趣旨に共感し、取り組みを応援していただいている企業の皆さまです。

- 有限会社青葉- アデリア株式会社- 株式会社 大和屋- 株式会社ケイジェイシー- 株式会社ホクビ- メデラ株式会社- 有限会社FUNAZAWA- リッチェル株式会社

※ご協力について現在調整中の企業もございます。

詳細は決まり次第、協会公式サイトおよびSNSにてお知らせいたします。

応援メッセージをいただきました

株式会社 大和屋

「日頃の食事の環境に気を付ける」だけで、歯並びや姿勢が大きく変化することは、ベビーチェアを製造・販売するメーカーとしても注力してまいりました。歯並び育児(R)協会様のお考えに共感するとともに、より多くの方に、知って、実践して、子どもの成長の悩みを減らしてほしいと切に願っています。今回の書籍を楽しみにしております。

有限会社FUNAZAWA

子どもの歯並びや口腔の育ちについては、専門的な治療や矯正が必要なものだと考えられがちだと感じています。

歯並び育児協会の取り組みは、そうした前提に対して、

ご家庭での日々の生活習慣を意識するという考え方があることを伝えている点が印象的です。

この活動が、より多くのご家庭に新たな気づきを届けることを応援しています。

アデリア株式会社

出版プロジェクト始動、おめでとうございます。

ADERIA（アデリア）の「つよいこグラス」を食育のツールとして大切にご紹介いただき、心より感謝申し上げます 。日々の習慣から健やかな口腔発達を促すという協会の理念に深く共感し、活動を応援しております 。 「歯並び育児(R)」が新しい常識として広がり、多くのお子様たちの輝く笑顔に繋がることを願っています！

代表理事：阿部奈央（あべなお）メッセージ

一般社団法人歯並び育児協会 代表理事 阿部奈央（歯科医師）

「もっと早く知っていれば…」

これは、歯並び育児を伝える中で、保護者の方々から繰り返し耳にしてきた言葉です。

インターネット上には矯正治療に関する情報は溢れていますが、情報が多すぎて何が正しいのか分からない。そんな不安の中で子育てをされているママたちが数多くいます。

そんな中、医療現場では矯正装置の適応年齢に満たない時期は「様子を見ましょう」と言われることがほとんどです。歯科医師として、そして一人の親として、私はその言葉に違和感を覚えてきました。

なぜなら、その様子を見る時間こそが、歯並びと身体の土台をつくる大切な時期だからです。

子どもの歯並びは、遺伝だけでなく、日常の姿勢や食べ方、生活習慣によって大きく左右されることが、近年の研究で明らかになっています。

矯正が必要になってから悩むのではなく、赤ちゃんの頃からできることがある。その正しい知識を体系的に、そして安心して子育てに活かしていただけるよう、一冊の本にまとめたいと考えました。

私は、歯並びだけを整えたいのではありません。子どもたちが、健康な身体で、のびのびと成長し、自信をもって笑える未来を残したい。そしてママたちが、「これで合っているのかな」と不安の中で子育てをするのではなく、知っているからこそ、安心して選択できる育児をしてほしい。

「知らなかった」を「当たり前」に。子どもたちの未来を守るこの挑戦に、どうか、あなたの力を貸してください。

一般社団法人歯並び育児協会について

子どもの歯並びを「治療」ではなく「育てて予防する」という視点から捉え、妊娠期から幼少期にかけての生活習慣に着目した「歯並び育児(R)」の考え方を広めるために活動。

また、専門的な知識と実践力を備えた指導者を育成・認定する「歯並び育児(R)認定講師制度」を通じて、全国で活動する講師とともに、子どもたちの健やかな成長と口腔衛生の向上に寄与することを目指しています。

- 名称：一般社団法人歯並び育児協会- 設立：2024年9月9日- 所在地：広島市安芸区中野七丁目5番38号- 公式サイト：https://hanarabi-ikuji.com- 公式インスタグラム：@hanarabi_ikuji_association(https://www.instagram.com/hanarabi_ikuji_association)

「歯並び育児」は一般社団法人歯並び育児協会の登録商標です。

