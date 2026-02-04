【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】株式会社エイジェックとのプレミアムユニフォーム・パートナー（鎖骨・右）契約更新のお知らせ

アビスパ福岡株式会社

この度、アビスパ福岡株式会社（本社:福岡市、代表取締役社長：西野努）は、株式会社エイジェック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：古後昌彦）と明治安田Ｊ1百年構想リーグ及び２０２６-２０２７シーズン（以下「百年構想リーグ及び２０２６-２７シーズン」といいます）のプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新いたしましたので、ご報告いたします。百年構想リーグ及び２０２６-２７シーズンも引き続き、公式ユニフォームスポンサー（鎖骨・右）として同社ロゴを掲出いたします。また、毎年実施している冠試合をはじめ、産学連携プロジェクトやグッズ業務における幅広い提携などこれまで以上に強固で多角的な事業連携を推進してまいります。

■株式会社エイジェック 代表取締役社長 古後 昌彦 様コメント

２０２６シーズンも、アビスパ福岡様のパートナーとしてサポートさせて頂く事となりました。ご縁をいただいてから４シーズン目を迎えられることを、大変誇りに思っております。今シーズンもアビスパ福岡様と共に、ファン・サポーターの皆様、関係する全ての皆様と一体となり、クラブの歩みを全力で後押ししてまいります。また、弊社はスポーツを通じた地域振興や次世代を担う子どもたちの成長に貢献すべく、地域に根ざした活動に取り組んでまいります。２０２６シーズンも、よろしくお願い致します。

■アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長 西野 努コメント

今シーズンも株式会社エイジェック様に、プレミアムユニフォーム・パートナーとして契約を更新いただきましたことを、大変嬉しく思っております。日頃よりアビスパ福岡の活動に多大なるご理解とご支援を賜っているエイジェック様に、心より感謝申し上げます。エイジェック様とは、ユニフォームスポンサーとしてのご支援にとどまらず、クラブの枠を超えた多角的な取り組みをご一緒させていただいております。こうした連携を通じて、クラブの成長のみならず、地域や社会に対しても価値を提供できていることを、大変心強く感じております。今後もエイジェック様とともに、強く、魅力的なチーム作りに加えて、サッカーの枠を超えた価値創出に挑戦し、地域・社会から必要とされ続けるクラブを目指してまいります。

■２０２５シーズンのお取り組み(一部)

１.プレミアムユニフォーム・パートナー

アビスパ福岡公式ユニフォーム(鎖骨・右)部分に、コーポレートロゴを掲出いただきました。

２.グッズ業務の提携

２０２５シーズンも引き続きＭＤ領域にて提携し、様々な新商品の企画・製作をはじめ、スタジアムグッズ売店の運営強化や販売施策の拡充に加え、スタジアム外の各種イベント会場における販売業務など、ファン・サポーターの皆さまにより魅力的な購買体験を提供するため、幅広い連携をいただきました。

３.冠試合の実施

２０２５年１１月３０日のガンバ大阪戦において、冠試合「エイジェックＳＰＥＣＩＡＬ ＭＡＴＣＨ」を開催いただきました。

当日は、最先端スポーツ科学施設「アローズラボ」において行われているスポーツ科学を取り入れた検査を体験できる特設ブースの出展をはじめ、エイジェックファームで取り扱う商品の試食販売など、来場者の皆さまに楽しんでいただける各種イベントを実施いただきました。

４.産学連携プロジェクト『ベススタ埋めたいPJ』の実施

福岡県内の４大学と連携し、同社冠試合であるホーム最終戦における「２０２５シーズン最多の観客動員」を目指し、学生による集客アイデアの立案やＳＮＳを活用した情報発信、当日に向けたプロモーション施策の企画・実施など、産学連携による集客施策を実施いただきました。

■掲出ロゴ：

【掲出箇所】

・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（鎖骨・右）

・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏LED看板

・アビスパ福岡新年感謝の集い各種制作物

・他、アビスパ福岡各種制作物

＜会社概要＞

会社名：株式会社エイジェック

代表者：代表取締役社長 古後昌彦

本社所在地：東京都新宿区西新宿１丁目２５番１号新宿センタービル４６階

設立年月日：２００１年９月２６日

公式サイト：https://www.agekke.co.jp/