バーチャル大阪駅 4.u「みんなにYEEEEELL！ PROJECT」始動！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社(本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治)、株式会社JR西日本コミュニケーションズ(本社：大阪市北区、代表取締役社長：伊藤 義彦)は、JR西日本グループのメタバース空間「バーチャル大阪駅 4.u（フォーユー）」を活用し、この春に旅立ちされる全ての皆様を応援する「みんなに YEEEEELL！ PROJECT」（以下、「本プロジェクト」）を実施いたします。

JR西日本グループでは、2022年からリアルで多様な社会性や機能性を有する『駅』をバーチャル上に再現・拡張する試みとして「バーチャル・ステーション」の構築に取り組んできました。リアルの『駅』に備わる社会性や機能性をバーチャル空間上に表現したバーチャル・ステーションは、国内外の数多くのお客様にご評価をいただき、累計4,800万人を超えるユーザーにご来場いただいています。

「バーチャル大阪駅 4.u」は、西日本最大のターミナル駅であるJR大阪駅を舞台にバーチャル空間上でのコミュニケーションや自己表現、創作活動ニーズに適応した“SNS型”バーチャル・ステーションとして、これまでユーザーとの共創を通じた様々な取り組みを展開してきました。

本プロジェクトでは、この春卒業を迎える学生の皆さまはもちろん、新社会人として一歩を踏み出す方や転居・転勤などで新たな生活を始める方など、新たな「門出」を迎える皆さまをユーザーと共に応援することを目指します。「卒業ソング」を起点に、想いをメッセージや楽曲、動画など様々な形で表現する「バーチャル大阪駅 4.u」ならではの「YEEEEELL（エール）」を是非ご体感ください。

■「みんなに YEEEEELL！ PROJECT」について ～「創る・歌う・祝う」卒業ソングプロジェクト～

本プロジェクトは、「卒業ソング」を起点に、想いをメッセージや楽曲、動画など様々な形で表現し、「バーチャル大阪駅 4.u」ならではのユーザー参加型の企画として展開いたします。

＜プロジェクト内容＞

１. 想いを募る：SNSで「エールメッセージ」を大募集（2/4(水)～2/16(月)）

Xを通じて、卒業・旅立ちをされる皆さまやそうした方々を「応援したい！」という方からの応援メッセージを募集します。バーチャル大阪駅 4.u公式X（@official_vos_）をフォローのうえ、「#バーチャル大阪駅」「#みんなにエールメッセージ企画」を付けて、30文字程度のエールやメッセージを投稿してください。

２. 想いを奏でる：バーチャル大阪駅 4.uオリジナル卒業ソングを制作（3月上旬予定）

皆さまから投稿いただいたメッセージをもとに歌詞を起こし、「バーチャル大阪駅 4.u」オリジナルの卒業ソング（以下、「オリジナル卒業ソング」）を制作します。完成したオリジナル卒業ソングは、バーチャル大阪駅 4.u公式Xおよびバーチャル大阪駅 4.u内の大型モニターなどで発表・放映予定です。

３. 想いを繋ぐ：オリジナル卒業ソングで「歌ってみた」動画を大募集（３月上旬予定）

完成したオリジナル卒業ソングを使った「歌ってみた」動画を募集します。アプリ「REALITY」で活動するVライバーをはじめ、一般ユーザーの皆さまからも幅広く作品を募り、優秀作品は、リアルのJR大阪駅アトリウム広場の大型モニターで放映します。応募方法などの詳細は、３月上旬頃にバーチャル大阪駅 4.u公式Xおよびバーチャル大阪駅 4.u公式HPでお知らせします。

４. 想いを伝える：JR大阪駅での卒業・旅立ち応援イベントを開催（３月下旬予定）

リアルのJR大阪駅（アトリウム広場・旅立ちの広場）で卒業・旅立ち応援イベントを実施します。イベントでは、オリジナル卒業ソングの放映や、皆さまから投稿いただいたエールメッセージを集約した「卒業・旅立ちおめでとうボード」の展示、歌ってみた動画・UGCの上映、卒業・新生活関連商品のサンプリング等、バーチャルとリアルをつなぐ多彩なコンテンツを展開します。

■本プロジェクトにご協力いただける共創企業を募集

本プロジェクトでは、卒業・新生活に関連する商品・サービスを展開される企業・団体の参画を募集しています。本プロジェクトの企画内容と連動することで、リアルとバーチャル双方の「JR大阪駅」を活用した「バーチャル大阪駅 4.u」ならではの多面的なプロモーション環境をご提供いたします。

本プロジェクトへのご参画に興味がある企業・団体のご担当者は以下までお気軽にお問い合せください。

【お問い合わせ先】

株式会社JR西日本コミュニケーションズ ソーシャルビジネス局 メタバース・XR担当

E-mail: virtual-osaka@jcomm.co.jp

【参考】「バーチャル大阪駅 4.u」について

■ユーザーの“発信力”を活かした企業との共創フィールド

世界中で累計2,000万ダウンロードを突破したスマートフォン向けメタバース「REALITY」で展開するバーチャル空間で、リアルの大阪駅が有する社会性や機能性を再現・拡張したSNS型の“バーチャル・ステーション”です。2022年の取り組みから進化を続け、これまでご好評をいただいた、コミュニケーションや自律的な発信活動がしやすい機能や特長に磨きをかけ、リアルの大阪駅を活用することでバーチャルユーザーがリアルでも活躍できる機会を提供しています。

「バーチャル大阪駅 4.u」公式HP

https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/osaka/

※本プレスリリースに記載された内容は現時点のものであり、今後変更となる場合がございます。