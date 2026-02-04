こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【リーダーシップ教育×女子大学】共立女子大学・共立女子短期大学が「共立リーダーシップ®」を発信する第2回「共立リーダーシップGP※シンポジウム」を開催
「共立リーダーシップ」を育む教育実践（※＝Good Practice 以下GP）の成果報告を行うシンポジウムを開催。外部有識者による講演も交え、次世代の人材育成とリーダーシップ教育の可能性を議論します。
共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一）は、リーダーシップ教育の成果発表を行うシンポジウム「多様な実践が育む共立リーダーシップのかたち 〜教職員一人ひとりの挑戦から広がる学び〜」を2026年2月18日（水）に共立講堂で開催いたします。
本学では、『みずからを恃（たの）み「自立」し、「友愛」により他者と協働して目標達成を目指す力』を「共立リーダーシップ」と定義しています。「21世紀型リーダーシップ」に基づき、体系だった教育プログラムを展開する中、リーダーシップ教育を促進・支援するための全学プロジェクト「共立リーダーシップGP」を開始し、今年度は30を超える取組みを実施しました。シンポジウムではこのプロジェクトの中から、4事例の発表を行います。
発表に先立つ基調講演では、坪井 純子氏（キリンホールディングス株式会社 取締役副社長）と日向野 幹也氏（一般社団法人日本リーダーシップ開発ネットワーク 代表理事）が講演します。
パネルディスカッションでは、坪井氏、日向野氏に嶋田 剛氏（桃山学院大学 大学企画担当部長 兼 理系学部設置推進）と岩城 奈津 准教授（共立女子大学・共立女子短期大学 リーダーシップ教育センター センター長/ビジネス学部）を加えて、「組織の多様な一人ひとりがはじめる一歩とは」について議論します。
【開催概要】
イベント名：第2回 共立リーダーシップGPシンポジウム
多様な実践が育む共立リーダーシップのかたち
〜教職員一人ひとりの挑戦から広がる学び〜
日時：2026年2月18日（水）13:00〜16:00（開場 12:30)
場所：共立講堂（東京都千代田区一ツ橋2-2-1 本館隣接）
プログラム
1.基調講演
(1)「リーダーシップを磨き続ける〜 未来を担う人財のリーダーシップ 〜」
坪井 純子氏（キリンホールディングス株式会社 取締役副社長）
(2)「リーダーシップを求める人/求められる人」
日向野 幹也氏（一般社団法人日本リーダーシップ開発ネットワーク 代表理事）
2.共立リーダーシップGPの発表
(1)「伝統文化企画におけるリーダーシップ開発」
学生支援課 学生生活支援グループ 城島 瑞貴 氏
(2)「共立リーダーシップ力で脳疾患を患う高齢者に癒やしを提供する〜音楽とデザートの提供による自律神経改善と食欲増進〜」
家政学部食物栄養学科 深津佳世子 教授
(3)「現代社会の諸課題での共立リーダーシップの改善と実践」
ビジネス学部 野沢 誠治 教授
(4)「専門家との協働によるアート指向ファッション教育の推進」
家政学部被服学科 古川貴雄 教授
3.パネルディスカッション
「組織の多様な一人ひとりがはじめる一歩とは」について議論します。
パネリスト
坪井 純子氏（キリンホールディングス株式会社 取締役副社長）
日向野 幹也氏（一般社団法人日本リーダーシップ開発ネットワーク 代表理事）
嶋田 剛氏（桃山学院大学 大学企画担当部長 兼 理系学部設置推進）
岩城 奈津 准教授（共立女子大学・共立女子短期大学 リーダーシップ教育センター センター長/ビジネス学部）
【昨年の開催について】第1回共立リーダーシップGPシンポジウム「誰もがリーダーシップを発揮する組織への一歩〜『リーダ−シップの共立Ⓡ』実現への歩みと挑戦〜」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000141237.html
▼本件に関する問い合わせ先
共立女子学園 大学企画課
住所：東京都千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3237-5927
メール：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一）は、リーダーシップ教育の成果発表を行うシンポジウム「多様な実践が育む共立リーダーシップのかたち 〜教職員一人ひとりの挑戦から広がる学び〜」を2026年2月18日（水）に共立講堂で開催いたします。
発表に先立つ基調講演では、坪井 純子氏（キリンホールディングス株式会社 取締役副社長）と日向野 幹也氏（一般社団法人日本リーダーシップ開発ネットワーク 代表理事）が講演します。
パネルディスカッションでは、坪井氏、日向野氏に嶋田 剛氏（桃山学院大学 大学企画担当部長 兼 理系学部設置推進）と岩城 奈津 准教授（共立女子大学・共立女子短期大学 リーダーシップ教育センター センター長/ビジネス学部）を加えて、「組織の多様な一人ひとりがはじめる一歩とは」について議論します。
【開催概要】
イベント名：第2回 共立リーダーシップGPシンポジウム
多様な実践が育む共立リーダーシップのかたち
〜教職員一人ひとりの挑戦から広がる学び〜
日時：2026年2月18日（水）13:00〜16:00（開場 12:30)
場所：共立講堂（東京都千代田区一ツ橋2-2-1 本館隣接）
プログラム
1.基調講演
(1)「リーダーシップを磨き続ける〜 未来を担う人財のリーダーシップ 〜」
坪井 純子氏（キリンホールディングス株式会社 取締役副社長）
(2)「リーダーシップを求める人/求められる人」
日向野 幹也氏（一般社団法人日本リーダーシップ開発ネットワーク 代表理事）
2.共立リーダーシップGPの発表
(1)「伝統文化企画におけるリーダーシップ開発」
学生支援課 学生生活支援グループ 城島 瑞貴 氏
(2)「共立リーダーシップ力で脳疾患を患う高齢者に癒やしを提供する〜音楽とデザートの提供による自律神経改善と食欲増進〜」
家政学部食物栄養学科 深津佳世子 教授
(3)「現代社会の諸課題での共立リーダーシップの改善と実践」
ビジネス学部 野沢 誠治 教授
(4)「専門家との協働によるアート指向ファッション教育の推進」
家政学部被服学科 古川貴雄 教授
3.パネルディスカッション
「組織の多様な一人ひとりがはじめる一歩とは」について議論します。
パネリスト
坪井 純子氏（キリンホールディングス株式会社 取締役副社長）
日向野 幹也氏（一般社団法人日本リーダーシップ開発ネットワーク 代表理事）
嶋田 剛氏（桃山学院大学 大学企画担当部長 兼 理系学部設置推進）
岩城 奈津 准教授（共立女子大学・共立女子短期大学 リーダーシップ教育センター センター長/ビジネス学部）
【昨年の開催について】第1回共立リーダーシップGPシンポジウム「誰もがリーダーシップを発揮する組織への一歩〜『リーダ−シップの共立Ⓡ』実現への歩みと挑戦〜」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000141237.html
▼本件に関する問い合わせ先
共立女子学園 大学企画課
住所：東京都千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3237-5927
メール：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/