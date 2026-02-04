¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡Û¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê ³ØÀ¸À®²ÌÈ¯É½²ñ¡ÖMedia Expo 2026¡×¤ò³«ºÅ - CG¡¦±ÇÁü¡¦¥²¡¼¥à¡¦VR/MRÅù¡¢³ØÀ¸À©ºîºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨ -
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤Ï¡¢³ØÀ¸À®²ÌÈ¯É½²ñ¡ÖMedia Expo 2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥ß¥å¡¼¤¢¤Ä¤®¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥óÁêÃÌ²ñ¤¢¤ê¡¿Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ë¡£
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÂ´¶ÈÀ©ºî¤ä3Ç¯¼¡À©ºî¡¢¼ø¶È²ÝÂê¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CG¤ä±ÇÁü¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥²¡¼¥à¡¢VR¡Ê¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¡¦MR¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³ØÀ¸ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥óÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤äÆþ»î¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ°÷¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¡¦¼ÁÌä¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-17:00¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00-16:00
¢£²ñ¾ì¡§¥¢¥ß¥å¡¼¤¢¤Ä¤®
¡Ê½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»ÔÃæÄ®2-12-15
¡¡ 5F ¤¢¤Ä¤®¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼1¡Á4 ¡õ 8F ²°Æâ¹¾ìsola¡Ë
¢£Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¢£Web ¡§http://www.kaitmedia.sakura.ne.jp/mediaexpo/
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§d-event@ic.kanagawa-it.ac.jp
¢£¼çºÅ¡§¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡¡¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê
¢£¸å±ç¡§¸üÌÚ»Ô
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡¡¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½
¸¦µæ¹ÊóÉôÌç
½»½ê¡§¢©243-0292¡¡¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô²¼²®Ìî1030
TEL¡§046-291-3218
¥á¡¼¥ë¡§ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
