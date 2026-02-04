バイオマス素材とナノ技術が切り拓く次世代防火材料、世界難燃剤市場は2031年に36.73億ドルへ
難燃剤とは、火災の発生や延焼を防止または遅延させるために材料に添加される化学物質である。これらはさまざまな製品の可燃性を低下させ、繊維、プラスチック、電子機器、建材など、幅広い分野における防火安全性を向上させる役割を果たす。難燃剤は、化学添加剤、表面コーティング、処理された繊維など、複数の形態で材料に適用される。
難燃剤業界は、近年多様な産業領域における火災リスク管理の重要性が高まる中で、安定した成長を遂げている。特に建築、自動車、電子機器、繊維製品などの分野で、火災対策や安全規制の強化を背景に難燃剤の需要が拡大している。市場では、ハロゲン系難燃剤から環境負荷の少ない非ハロゲン系難燃剤への移行が進み、技術革新と素材多様化の両面でダイナミックな展開を見せている。製品の高機能化や用途特化が進むにつれて、難燃性能のみならず環境適合性や加工性の高さが評価される傾向にある。
市場動向としては、グローバル化とともに各国の法規制が整備され、難燃剤の性能基準や使用条件がより厳格化する傾向にある。それに伴い、メーカー各社は法規制対応と環境対応の両立を図りつつ、差別化を図るための研究開発を加速させている。また、再生可能資源由来の難燃剤や、マイクロカプセル化技術、ナノ材料応用といった新技術の導入も進められ、革新性と持続可能性が業界の成長キーワードとなっている。これにより従来の用途にとどまらず、新素材との組み合わせによる新市場の創出も期待されている。
業界を牽引する主要な市場ドライバーには、安全規制の強化と消費者の安全意識の高まりが挙げられる。特に住宅火災や工場火災など大規模事故を契機に、法的基準の見直しが行われ、製品の難燃性の確保が求められるケースが増加している。さらに、環境に配慮した難燃技術へのシフトは、欧州をはじめとする先進国市場で特に顕著であり、企業は従来型製品からの脱却を図る必要に迫られている。このような動向は、技術開発への投資意欲を高め、市場全体における競争の活性化を促進している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界難燃剤市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/396902/flame-retardants-chemicals）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル難燃剤市場規模は36.73億米ドルに達すると予測されている。
図. 難燃剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340839/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340839/images/bodyimage2】
図. 世界の難燃剤市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、難燃剤の世界的な主要製造業者には、Albemarle、Lanxess、Zhejiang Wansheng、ICL、ZC-New Material、Aluminum Corporation of China (Chinalco)、Clariant、Adeka、Daihachi、Shouguang Weidong Chemicalなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約20.0%の市場シェアを持っていた。
難燃剤業界においては、グローバル展開の加速が今後の企業成長にとって大きな鍵となる。アジアや中東など新興国市場では都市化と工業化が急速に進行しており、建築資材や家電製品など火災リスクを抱える製品の需要増加とともに難燃剤への関心も高まりつつある。これらの地域ではコストパフォーマンスと規制対応の両立が求められ、品質の高さと柔軟な供給体制を兼ね備えた企業にとっては市場拡大の好機となる。
難燃剤業界は、近年多様な産業領域における火災リスク管理の重要性が高まる中で、安定した成長を遂げている。特に建築、自動車、電子機器、繊維製品などの分野で、火災対策や安全規制の強化を背景に難燃剤の需要が拡大している。市場では、ハロゲン系難燃剤から環境負荷の少ない非ハロゲン系難燃剤への移行が進み、技術革新と素材多様化の両面でダイナミックな展開を見せている。製品の高機能化や用途特化が進むにつれて、難燃性能のみならず環境適合性や加工性の高さが評価される傾向にある。
市場動向としては、グローバル化とともに各国の法規制が整備され、難燃剤の性能基準や使用条件がより厳格化する傾向にある。それに伴い、メーカー各社は法規制対応と環境対応の両立を図りつつ、差別化を図るための研究開発を加速させている。また、再生可能資源由来の難燃剤や、マイクロカプセル化技術、ナノ材料応用といった新技術の導入も進められ、革新性と持続可能性が業界の成長キーワードとなっている。これにより従来の用途にとどまらず、新素材との組み合わせによる新市場の創出も期待されている。
業界を牽引する主要な市場ドライバーには、安全規制の強化と消費者の安全意識の高まりが挙げられる。特に住宅火災や工場火災など大規模事故を契機に、法的基準の見直しが行われ、製品の難燃性の確保が求められるケースが増加している。さらに、環境に配慮した難燃技術へのシフトは、欧州をはじめとする先進国市場で特に顕著であり、企業は従来型製品からの脱却を図る必要に迫られている。このような動向は、技術開発への投資意欲を高め、市場全体における競争の活性化を促進している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界難燃剤市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/396902/flame-retardants-chemicals）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル難燃剤市場規模は36.73億米ドルに達すると予測されている。
図. 難燃剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340839/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340839/images/bodyimage2】
図. 世界の難燃剤市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、難燃剤の世界的な主要製造業者には、Albemarle、Lanxess、Zhejiang Wansheng、ICL、ZC-New Material、Aluminum Corporation of China (Chinalco)、Clariant、Adeka、Daihachi、Shouguang Weidong Chemicalなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約20.0%の市場シェアを持っていた。
難燃剤業界においては、グローバル展開の加速が今後の企業成長にとって大きな鍵となる。アジアや中東など新興国市場では都市化と工業化が急速に進行しており、建築資材や家電製品など火災リスクを抱える製品の需要増加とともに難燃剤への関心も高まりつつある。これらの地域ではコストパフォーマンスと規制対応の両立が求められ、品質の高さと柔軟な供給体制を兼ね備えた企業にとっては市場拡大の好機となる。