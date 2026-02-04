バッテリー式携帯型耐薬品スプレーの世界市場2026年、グローバル市場規模（容量約2ガロン以上、約2ガロン以下）・分析レポートを発表
2026年2月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「バッテリー式携帯型耐薬品スプレーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バッテリー式携帯型耐薬品スプレーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査結果によると、世界のバッテリー式携帯型耐薬品スプレー市場は、2024年に約3億3200万米ドル規模と評価されています。その後も需要は堅調に推移し、2031年には約4億2800万米ドル規模へ拡大する見通しです。
調査期間中は安定した成長が想定されており、農業分野の省力化需要や衛生管理意識の高まりが市場拡大を支えています。本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策調整を踏まえ、競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と特徴
バッテリー式携帯型耐薬品スプレーは、農薬、除草剤、消毒液などの液体薬品を噴霧するために設計された携帯型装置です。調整可能なノズルと電動ポンプを備え、対象物に均一に薬液を散布できます。
軽量で操作性に優れているため、長時間の作業でも負担が少ない点が特徴です。農業、園芸、清掃、消毒作業など幅広い用途で使用されており、作業効率の向上と薬剤使用量の最適化に貢献しています。
________________________________________
調査内容と分析の視点
本レポートは、世界のバッテリー式携帯型耐薬品スプレー市場を対象とした包括的な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に、定量的および定性的な分析が行われています。
市場は技術改良や販売チャネルの多様化により変化しているため、競争状況、需給動向、需要変化をもたらす要因についても詳細に検討されています。加えて、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点での市場シェア推計も示され、市場全体像を把握しやすい構成となっています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
調査では、2020年から2031年までを対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が提示されています。これらの指標は世界全体に加え、地域別および主要国別にも整理されています。
また、タイプ別および用途別の詳細な予測分析も行われており、今後の成長分野や需要の中心を把握することができます。中長期的な事業計画や商品戦略の検討に有用な情報が提供されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、電動工具や園芸機器分野で実績を持つ企業が多数参入しています。本レポートでは、Milwaukee Electric Tool、SOLO、Lesco、Kobalt、Husqvarna、Bare Ground、Harbor Freight Tools、Sprayers Plus、FlowZone、RYOBIといった主要企業を取り上げています。
各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、競争優位性や市場内での位置付けが明確に示されています。
________________________________________
市場区分と用途別動向
市場は容量別および販売形態別に区分されています。容量別では、約2ガロン以上と約2ガロン以下に分類され、作業規模や用途に応じた需要特性が分析されています。販売形態別では、オンライン販売とオフライン販売に分けられています。
