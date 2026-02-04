【リーガロイヤルホテル大阪】[期間限定]新旧を味わい、伝統を紡ぐ 中国料理 皇家龍鳳「20周年記念ディナーコース」を販売

写真拡大 (全6枚)

株式会社ロイヤルホテル

　リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）のの「中国料理 皇家龍鳳」は、2026年3月3日に開業20周年を迎えます。これまで多くのお客様に親しまれてきた20年の歩みを記念し、新旧を味わう「20周年記念ディナーコース」を2026年3月3日（火）～4月30日（木）までの期間限定で販売します。




■原点から現在へ、20年の歴史を象徴する限定コース


　本コースは、「中国料理 皇家龍鳳」の前身である「北京料理 天壇王府（てんだんわんふ）」にて料理特別顧問を務めた靖 三元（チン サンウェン）氏のもと研鑽を積んだ、料理長・白川だからこそ実現できる2種をご用意しました。


天壇王府時代に支持を集めた、北京・山東料理の特長を生かしたコース「龍鳳 源流コース」（写真左）。そして、現在の皇家龍鳳を象徴する、広東・広州料理の洗練を表現したコース「龍鳳 昇流コース」（写真右上）。新・旧、それぞれ異なる魅力を存分にご堪能いただけます。新旧のエッセンスを融合した前菜と北京ダック、蟹爪にはじまり、その後は、各コースの特長や風味を色濃く映すひと品をお選びいただけます。原点から現在までの伝統と進化を辿る、今だけの食体験をお楽しみいただけます。


■春の訪れを感じさせる「飲茶ランチコース」も登場


　同期間中には、平日のランチタイム限定で春の訪れを感じる飲茶ランチコースもご提供。青山椒の爽やかな香りや、翡翠（ひすい）色の和え麺など、旬の食材を生かした彩り豊かなメニューで、味わいだけでなく見た目にも春らしさをお楽しみいただけます。ご家族やご親戚との会食、会社のお集まりなど、春の集いにもぴったりです。



春の飲茶ランチコース

　概要は次の通りです。


■中国料理 皇家龍鳳「20周年記念ディナーコース」概要

【期間】 2026年3月3日（火）～4月30日（木）


【店舗】 中国料理 皇家龍鳳


【提供時間】 ［月～木］17：00～21：00（ラストオーダー20：30）


　　　　　　 ［金土日祝］17：00～21：30（ラストオーダー21：00）


【料金】 1名様 25,300円


【利用人数】 2名様～


【特典】 20周年記念ディナーは2回目以降、20％OFFでご利用いただけます。


　　　　 ※各種割引、他の優待特典との併用はいたしかねます。


【メニュー】


※フカヒレ、メイン、麺・飯はそれぞれ指定の品数をお選びいただけます。


※テーブル毎に同一コース・チョイスのご注文を承ります。


＜龍鳳 源流コース＞

前菜六種盛り合わせ


北京ダックと蟹爪の揚げ物


[フカヒレ（2種より1品）]


フカヒレの姿煮込み 醤油味／フカヒレの姿煮込み 塩味


[メイン（6種より3品）]


海老の甘辛ソース／鶏肉とクルミの炒め／北京式酢豚／こだわり野菜の海老仔炒め／海鼠と豚ひき肉のピリ辛煮／蟹と白身魚のふわふわ


[麺・飯（2種より1品）]


海鮮入りつけ麺／海老叉焼入り炒飯


[デザート]


フルーツ入り杏仁豆腐／桃饅頭



龍鳳 源流コース

＜龍鳳 昇流コース＞

前菜六種盛り合わせ


北京ダックと蟹爪の揚げ物


[フカヒレ（2種より1品）]


フカヒレの姿煮込み　広東風／フカヒレの姿煮込み 上海蟹味噌


[メイン（6種より3品）]


海老のチリソース／鶏肉のピリ辛やわらか煮 バラ酒の香り／紅醋酢豚／こだわり野菜炒め XO醤添え／豚バラの醤油煮込み／ソフトシェルクラブのスパイシー炒め


[麺・飯（2種より1品）]


海鮮あんかけ焼きそば／蟹肉とレタスの炒飯


[デザート]


マンゴープリン／エッグタルト



龍鳳 昇流コース

・「春の飲茶ランチ」 6,958円

【期間】 2026年3月3日（火）～4月30日（木）


　　　　 ※平日限定


【提供時間】 ［月～木］12：00～14：30


　　　　　　 ［金］11：30～14：30


【メニュー】


・本日の鮮魚 中華カルパッチョ ～爽やか青山椒ソース～


・海鼠入りフカヒレスープ


・点心師のおすすめ点心二種と大根餅


・黒醋の酢豚（茶美豚）と海老のマンゴーソースを一皿に


・上海蟹味噌の翡翠和え麺


・本日のデザート



彩りも春らしいおすすめ点心

※20周年記念ディナーコースの写真＜龍鳳 源流コース＞の「海鼠と豚ひき肉のピリ辛煮」「海老の甘辛ソース」「蟹と白身魚のふわふわ」「海鮮入りつけ麺」、＜龍鳳 昇流コース＞の「海老のチリソース」「豚バラの醤油煮込み」「ソフトシェルクラブのスパイシー炒め」「蟹肉とレタスの炒飯」は、2名分のイメージです


※写真はすべてイメージです


※料金はすべて税金・サービス料を含みます


※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります


※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください


※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です



＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞


レストラン予約 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）


ホームページ


「中国料理 皇家龍鳳20周年記念ディナーコース」


https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/royalryuho/menu/dinner.html#20th


「春の飲茶ランチコース」


https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/royalryuho/menu/lunch.html#spring



＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:
https://www.rihga.co.jp/osaka
Facebook：https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka
Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official