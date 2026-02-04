【リーガロイヤルホテル大阪】[期間限定]新旧を味わい、伝統を紡ぐ 中国料理 皇家龍鳳「20周年記念ディナーコース」を販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）のの「中国料理 皇家龍鳳」は、2026年3月3日に開業20周年を迎えます。これまで多くのお客様に親しまれてきた20年の歩みを記念し、新旧を味わう「20周年記念ディナーコース」を2026年3月3日（火）～4月30日（木）までの期間限定で販売します。

■原点から現在へ、20年の歴史を象徴する限定コース

本コースは、「中国料理 皇家龍鳳」の前身である「北京料理 天壇王府（てんだんわんふ）」にて料理特別顧問を務めた靖 三元（チン サンウェン）氏のもと研鑽を積んだ、料理長・白川だからこそ実現できる2種をご用意しました。

天壇王府時代に支持を集めた、北京・山東料理の特長を生かしたコース「龍鳳 源流コース」（写真左）。そして、現在の皇家龍鳳を象徴する、広東・広州料理の洗練を表現したコース「龍鳳 昇流コース」（写真右上）。新・旧、それぞれ異なる魅力を存分にご堪能いただけます。新旧のエッセンスを融合した前菜と北京ダック、蟹爪にはじまり、その後は、各コースの特長や風味を色濃く映すひと品をお選びいただけます。原点から現在までの伝統と進化を辿る、今だけの食体験をお楽しみいただけます。

■春の訪れを感じさせる「飲茶ランチコース」も登場

同期間中には、平日のランチタイム限定で春の訪れを感じる飲茶ランチコースもご提供。青山椒の爽やかな香りや、翡翠（ひすい）色の和え麺など、旬の食材を生かした彩り豊かなメニューで、味わいだけでなく見た目にも春らしさをお楽しみいただけます。ご家族やご親戚との会食、会社のお集まりなど、春の集いにもぴったりです。

春の飲茶ランチコース

概要は次の通りです。

■中国料理 皇家龍鳳「20周年記念ディナーコース」概要

【期間】 2026年3月3日（火）～4月30日（木）

【店舗】 中国料理 皇家龍鳳

【提供時間】 ［月～木］17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

［金土日祝］17：00～21：30（ラストオーダー21：00）

【料金】 1名様 25,300円

【利用人数】 2名様～

【特典】 20周年記念ディナーは2回目以降、20％OFFでご利用いただけます。

※各種割引、他の優待特典との併用はいたしかねます。

【メニュー】

※フカヒレ、メイン、麺・飯はそれぞれ指定の品数をお選びいただけます。

※テーブル毎に同一コース・チョイスのご注文を承ります。

＜龍鳳 源流コース＞

前菜六種盛り合わせ

北京ダックと蟹爪の揚げ物

[フカヒレ（2種より1品）]

フカヒレの姿煮込み 醤油味／フカヒレの姿煮込み 塩味

[メイン（6種より3品）]

海老の甘辛ソース／鶏肉とクルミの炒め／北京式酢豚／こだわり野菜の海老仔炒め／海鼠と豚ひき肉のピリ辛煮／蟹と白身魚のふわふわ

[麺・飯（2種より1品）]

海鮮入りつけ麺／海老叉焼入り炒飯

[デザート]

フルーツ入り杏仁豆腐／桃饅頭

龍鳳 源流コース＜龍鳳 昇流コース＞

前菜六種盛り合わせ

北京ダックと蟹爪の揚げ物

[フカヒレ（2種より1品）]

フカヒレの姿煮込み 広東風／フカヒレの姿煮込み 上海蟹味噌

[メイン（6種より3品）]

海老のチリソース／鶏肉のピリ辛やわらか煮 バラ酒の香り／紅醋酢豚／こだわり野菜炒め XO醤添え／豚バラの醤油煮込み／ソフトシェルクラブのスパイシー炒め

[麺・飯（2種より1品）]

海鮮あんかけ焼きそば／蟹肉とレタスの炒飯

[デザート]

マンゴープリン／エッグタルト

龍鳳 昇流コース・「春の飲茶ランチ」 6,958円

【期間】 2026年3月3日（火）～4月30日（木）

※平日限定

【提供時間】 ［月～木］12：00～14：30

［金］11：30～14：30

【メニュー】

・本日の鮮魚 中華カルパッチョ ～爽やか青山椒ソース～

・海鼠入りフカヒレスープ

・点心師のおすすめ点心二種と大根餅

・黒醋の酢豚（茶美豚）と海老のマンゴーソースを一皿に

・上海蟹味噌の翡翠和え麺

・本日のデザート

彩りも春らしいおすすめ点心

※20周年記念ディナーコースの写真＜龍鳳 源流コース＞の「海鼠と豚ひき肉のピリ辛煮」「海老の甘辛ソース」「蟹と白身魚のふわふわ」「海鮮入りつけ麺」、＜龍鳳 昇流コース＞の「海老のチリソース」「豚バラの醤油煮込み」「ソフトシェルクラブのスパイシー炒め」「蟹肉とレタスの炒飯」は、2名分のイメージです

※写真はすべてイメージです

※料金はすべて税金・サービス料を含みます

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

