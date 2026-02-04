【開催レポート】1月29日（木）に年１回のJGBA2026「住宅経営戦略フォーラム」を開催

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は去る1月29日（木）毎年大盛況の新春イベント「住宅経営戦略フォーラム」をリアルとオンラインの両方で開催。2026年は『「企業価値」最大化経営』をテーマに、これからの工務店が直面する「3つの格差（地域・業態・企業）」を乗り越え、いかにして応援される会社となり、企業価値を高めていくかに焦点が当てられ、JGBA役員8社がそれぞれの事例をテーマに沿って公開。当日の参加者はリアル73名、オンライン55名の計128名とたくさんの方々にご参加いただきました。

第一部では「業界リーディングカンパニーの事業戦略を学ぶ」をテーマに業界をリードする2社の対照的な戦略が示されました。ライフデザイン・カバヤ株式会社代表取締役社長の窪田健太郎氏は、注文住宅に依存しない多角化を進め、木造ゼネコンや海外事業、CLT工法の開発などを通じて、2035年に売上1,000億円を目指す「コングロマリット・プレミアム」の構想を語りました。一方、百年住宅株式会社代表取締役の中島雄氏は、災害に強いコンクリート住宅という独自の強

みを磨き上げ、工場生産パネルの活用によって現場での大工工事を実質7日程度まで短縮する「令和の住宅革命」を推進し、職人不足という業界課題への解決策を提示しました。

第二部では「オンリーワンの成長戦略を考える！多角化経営のヒントをつかむ！」をテーマに独自の強みを持つ3社が登壇しました。株式会社匠工房代表取締役会長の関孝治氏は、大工不足解消のために若者を育てる「マイスター高校」や、地域に必要とされるための就労支援事業、AIによる業務効率化の取り組みを紹介しました。株式会社オリバー代表取締役、小川博司氏は、バックオフィスを共有して各社が強みに集中できる「連合経営（M&A）」を掲げ、10年で30社のグループ化を

目指すとともに、専門店化による地域深掘り戦略を解説しました。株式会社丸尾建築代表取締役の丸尾幸司氏は、第三者機関から認定を受けるほどの圧倒的な現場品質と、動画を活用した接客の標準化、さらにシックハウス対策を徹底した「レインウォーター」事業による差別化で、高い紹介受注率を維持している秘訣を明かしました。

第三部は「社員一人当たり売上１億越え！高生産性ビルダーの成長戦略を公開！」がテーマ。高い生産性を誇る3社がその手法を公開しました。アイワホーム株式会社代表取締役の竹中徹郎氏は、1,500室以上の賃貸物件から生まれる安定したキャッシュフローを経営の柱とし、徒歩圏内の狭い商圏でプレカットからポスティングまでこなす「他能工化」により強固な経営基盤を築いています。ネクストワンインターナショナル株式会社代表取締役、遠藤一平氏は千葉県内のエリアごとにブランドを使い分け、東京や神奈川からの移住層

や二拠点生活者をターゲットにしたセカンドハウス事業など、付加価値の高い需要を掘り起こしています。株式会社マルコーホーム代表取締役の竹田憲秀氏は、接客時間を2時間に限定して密度を高める独自の営業手法や、現場監督を置かずに外部BPOを徹底活用する少数精鋭の組織づくりにより、無駄を削ぎ落とした高利益体質を紹介しました。

最後に、JGBA田島代表理事よりお話があり、「出会いが人生を変え、出会いは情報である」と締めくくりました。厳しい社会情勢の中で、得られた情報をいかに自社に合わせて取捨選択し、決断していくかが、経営者の重要な役割であることを再確認するフォーラムとなりました。

セミナー終了後には交流会を開催し、知見の共有や親睦を深めました。参加者の方々からは「他にも色々な協会に参加していますが、今回が一番勉強になり、たくさんの言葉も必死にメモさせていただきました。」や「住宅業界でも影響力のある代表皆様の掲げる経営戦略を生の声で聴ける、本当に贅沢なセミナーでした。」といった声が寄せられました。

■ライフデザイン・カバヤ株式会社

1972年創業の日本カバヤ・オハヨーグループ傘下の住宅会社。木造戸建て住宅の設計・施工・販売を主軸に、リフォームや不動産事業も展開している。国産木材を活用したCLTハイブリッド構法を強みとし、FC事業や特建事業へと領域を拡大。岡山を中心に中国・四国・九州・関東など全国に拠点を構え、地域密着型の住まいづくりを行っている。

企業公式ウェブサイト：https://lifedesign-kabaya.co.jp/

■百年住宅株式会社

1975年創業。工場製造の鉄筋コンクリートパネルを現場で組み立てるWPC工法による高耐震コンクリート住宅を提供し、全国的に高いシェアを持つ。耐久性や災害対策に強みを置き、累計2万棟超の施工実績を誇る。静岡を中心に東北・中部・西日本まで拠点を展開し、災害時の安全性を訴求している。業界で長期保証制度を導入するなど安心設計を打ち出し、災害に強い住まいを追求している。

企業公式ウェブサイト：https://www.wpc100.co.jp/

■アイワホーム株式会社

1988年の設立以来地域密着を掲げ、自然素材を使った健康・快適な戸建住宅を提案。大阪府吹田市を拠点とし、市内の年間着工戸数で連続No.1実績を持ち、社員1人当たりの生産性の高さも特徴。土地探しから建物設計・施工まで一貫体制で対応し、分譲地や建売情報の提供も行っている。地元密着型の住宅ネットワークを活かした住まいづくりが強み。

企業公式ウェブサイト：https://aiwahome.com/

■ネクストワンインターナショナル株式会社

2010年設立以来、千葉県を中心に「With Mamaの家」という“ママが暮らしやすい家”をコンセプトにした戸建て住宅ブランドを展開。年間200棟規模の完工を実現し、不動産仲介サービスや中古・分譲住宅の情報サイト運営など多角的に事業を広げている。家族の暮らしやすさ、家事動線などを重視した住まい提案を行い、地域密着での住宅供給と不動産サービスを提供する。

企業公式ウェブサイト：https://www.next1.co.jp/

■株式会社オリバー

富山県富山市を本拠とし、2002年設立以来、リフォーム事業を起点に、外装リフォーム、新築・不動産、リノベーション、そして外装専門VC「GAISO」など多岐にわたる住まい関連事業を展開。ブランドミッション「LEAD A BEST LIFE」を掲げ、住宅の外装リフォームを強みとしつつ一貫した住生活提案を進めている。全国にガイソー加盟店を展開するほか、不動産や飲食店など多角的な事業運営を行っている。

企業公式ウェブサイト：https://www.oliver-reform.jp/

■株式会社匠工房

2003年創業。滋賀県を中心にリフォーム、新築住宅提案、不動産売買仲介まで幅広い住まい関連サービスを提供。滋賀県内でリフォーム事業の実績が高く、地域密着型のサポート体制を敷き、住宅改装や新築注文にも対応。顧客の理想の住まいづくりを目指す理念のもと、リフォームと不動産を一体化した提案が特徴。

企業公式ウェブサイト：https://www.takumikobo.ne.jp/

■株式会社マルコーホーム

1995年設立（創業は1987年）以来、和歌山を中心に新築注文戸建住宅の設計・施工・販売を行う。自由設計の住宅を提供し、「笑顔があつまる家づくり」を理念に、コストパフォーマンスや機能性を重視した住まい提案を行っている。千葉・名古屋など拠点も展開し、地域に根ざした住宅供給を進めている。

企業公式ウェブサイト：https://www.maruko-home.co.jp/

■丸尾建築株式会社

1982年に創業以来、兵庫県姫路市近郊で新築注文住宅やリフォーム、不動産事業を手掛ける。「かかわる人々の幸せな人生に貢献する」という経営理念のもと、「工務店と競合しない工務店」を目指し、顧客・スタッフ・取引事業者・地域住民の“４方良し”を日々実践している。

企業公式ウェブサイト：https://www.maruo1.com/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



