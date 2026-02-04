大切な方に感謝の気持ちを伝えませんか？フラワーバレンタイン初開催

九州旅客鉄道株式会社

JR九州九大学研都市駅では、イオンモール福岡伊都、福岡花市場ならびにJAやつしろ花部会と一緒に、日頃、九大学研都市駅とイオンモール福岡伊都をご利用のお客さまに感謝の気持ちを伝える「フラワーバレンタイン」を初開催いたします！！

期間中、九大学研都市駅とイオンモール福岡伊都では、色鮮やかな生花のフラワーオブジェが駅と施設を彩ります。さらに２月10日（火）限定で、九大学研都市駅とイオンモール福岡伊都をご利用のお客さまに、熊本県八代産の「トルコギキョウ」の一輪花をプレゼントいたします♪

１ 開催日時、場所

写真はイメージです

（１）フラワーオブジェ

2026年２月10日（火）～２月15日（日）

九大学研都市駅 ：改札外コンコース

イオンモール福岡伊都：専門店C側出入口付近

（２）一輪花プレゼント

2026年２月10日（火）

14:00～14:30 九大学研都市駅改札口前

14:40～15:30 イオンモール福岡伊都専門店C側出入口付近

※一輪花プレゼントは、九大学研都市駅100本、イオンモール福岡伊都400本の予定です。花の生育状況により、変更となる場合があります。

※一輪花プレゼントは、なくなり次第終了します。

２ フラワーバレンタインとは

２月14日は、世界でいちばん花を贈る日。多くの国で、愛や感謝を伝えるために花を贈る風習があります。日本でもこの15年間で、フラワーバレンタインをきっかけに大切な人に花を贈る素敵な方が増えています。

恋人、友達、家族、誰から誰に贈ってもいい。照れて無言で渡しても、まっすぐ気持ちを伝えてくれる。花は、いろんな愛のカタチを表現できる、とても自由なラブレターです。

皆さまも、この機会に花で思いを伝えてみませんか？