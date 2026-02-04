AC出力・USB C/A・シガーソケットなどさまざまな給電に対応する超小型ポータブル電源を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」を発売しました。

リン酸鉄リチウムイオン電池による高い安全性と長寿命を実現し、アウトドアや災害時などの備えとして最適です。

本体充電中でも接続機器への給電が可能なパススルー充電機能を搭載しています。

【掲載ページ】

品名：ポータブル電源（102.4Wh・AC200W）

品番：BTL-RDC45 標準価格：49,500円（税抜き 45,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BTL-RDC45

持ち運びしやすい軽量&コンパクト設計

女性でも持ち運びしやすい、超軽量&コンパクト設計のバッテリーです。保管にも場所をとりません。

コンパクトながらAC出力に対応

最大200WのAC出力を備えており、小型家電などの使用が可能です。

長寿命&安全性の高い「リン酸リチウムイオン電池」

電気自動車にも採用されている、長寿命かつ高い安全性を備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を使用しています。 安定性が高く、発火や爆発などの事故が起こりにくい性質があります。

USBポートも搭載

Type-C×2ポート、USB A×2ポートを搭載し、スマートフォンやノートパソコンを同時に充電できます。 USB PDに対応しており、高速充電が可能です。

シガー出力ポートで車載家電へ給電

シガー出力ポートを搭載し、ポータブル冷蔵庫、小型扇風機、LEDライトなどの車載用家電への給電が可能です。 車中泊やアウトドア、緊急時の電源として幅広く活躍します。

災害時に役立つ便利なバッテリー

1台で複数の機器を同時に充電できます。 小型サイズのため防災バッグに収納しやすく、備蓄棚のスペースも圧迫しません。 また、LEDライトを搭載し、手元やポート部分を照らせるため、暗所でもケーブルの抜き差しをスムーズに行えます。

選べる2つの蓄電方法

付属のケーブルで、コンセントもしくは車のシガーソケットから蓄電できます。

パススルー充電機能を搭載

ポータブル電源のバッテリー残量が少ない状況でも、充電と同時に接続機器の給電ができます。

4段階切り替えできるLEDライト

LEDライトで手元やポート部分を照らせるので、ケーブルの抜き差しがスムーズです。SOSライトも搭載しています。

液晶ディスプレイ付き

電池残量や出力状況が分かる液晶ディスプレイ付きです。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

ポータブル電源

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/portable-power/index.html

モバイルバッテリー

https://www.sanwa.co.jp/product/battery/mobilebattery/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BTL-RDC45

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5791-9111dc8af87cc7d31e2b91c47cb0bdd4.pdf