三井倉庫ホールディングス株式会社

三井倉庫ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：古賀 博文、以下「当社」）は、2026年4月1日付けで物流効率化法（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、以下「物効法」）に基づき特定荷主企業に選任が義務付けられる「物流統括管理者（CLO）」に伴走する、「CLO連携事業推進室」を設立いたします。お客様のサプライチェーンに潜む本質的な課題を抽出し、中長期計画の策定支援や具体的な物流ソリューションを提供することで、お客様のビジネスの持続可能性確保に貢献します。

設立の背景

物流業界における労働力不足への対策や環境負荷低減が急務となる中、2026年4月より、物効法の改正に基づき一定規模以上の荷主企業が特定荷主として指定され、CLOの選任が義務付けられます。当社は陸海空全ての輸送モードと国内外にわたる強固なネットワークに裏付けされたフルスペックの物流機能を活かし、これまで培ってきたサプライチェーン全体の最適化や持続可能な物流網の構築を支援する「三井倉庫SustainaLink」（サステナリンク）*¹をはじめとする物流ノウハウをかけあわせ、CLOに伴走するための専門組織を設立します。

*¹お客様のSupply-chain Sustainabilityの実現をご支援する当社サービス(https://www.mitsui-soko.com/sustainalink/)

「CLO連携事業推進室」の役割

- 本質的課題の抽出：年間輸送貨物量の算出支援を含め、お客様のサプライチェーン全体を俯瞰して可視化することで本質的な課題を特定- 一気通貫の連携体制：中長期計画の策定から具体的な物流ソリューションの提供までをグループ一丸で伴走- 持続可能性の確保：構造的な物流効率化を通じて、お客様のビジネスの持続可能な成長に貢献

三井倉庫グループは、パーパス「社会を止めない。進化をつなぐ。」のもと、お客様の事業の持続可能性を確かなものにするため、CLOと連携してまいります。法規制への迅速な対応と、高度な物流サービスを提供することで、変化し続ける社会の要請に応え、新たな価値を創造し続けます。